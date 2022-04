Victoria para AMLO: Corte aprueba que Ley Eléctrica beneficie a CFE

Con el voto de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y de Arturo Zaldívar, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como constitucional que la Ley de la Industria Eléctrica beneficie a la Comisión Federal de Energía (CFE) en el despacho de energía.

Se necesitaban ocho votos para declarar la inconstitucionalidad; sin embargo, cuatro de los ministros votaron por la completa validez del proyecto.

Al no haberse obtenido una mayoría, se desestima la acción de inconstitucionalidad sin hacer ningún pronunciamiento, lo que abre el camino para presentar nuevos amparos relacionados a esta ley.

Aún quedan pendientes dos proyectos para ser aprobados, uno de los cuales está relacionado con la protección al medio ambiente.

En la semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los ministros de la Corte sobre la discusión de la Ley Eléctrica.

“Que no me vengan a mí con que la ley es la ley, que no vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”.