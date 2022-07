No recibiré ni a mis hijos si me vienen a hablar de política: AMLO habla sobre retiro

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este jueves que su retiro de la política será total, con una renuncia a las redes sociales y dedicándose a lo que será su próximo libro dedicado al pensamiento conservador.

El mandatario abundó que este retiro implica que tampoco recibirá a dirigentes y simpatizantes “de nuestro movimiento” en su rancho en Chiapas.

“Voy a poder también estar admirando las plantas, los árboles, los pájaros haciendo mis ejercicios para estar en forma, pero no saliendo y, desde luego, sin contestarle a nadie, sin dar ninguna opinión. Me voy a despedir de las redes sociales también, no por grosería, sino porque si no lo hago así, me costaría más trabajo. No voy a recibir a políticos a dirigentes ni simpatizantes de nuestro movimiento ni a mis hijos si me llevan algo que tenga que ver con la política”, explicó en su ‘mañanera’.

López Obrador remarcó que lo recomendable es dar paso a nuevas y nuevos representantes del movimiento de transformación tras el final de su sexenio, en septiembre de 2024.

“Yo termino porque no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero”, agregó.

El tabasqueño aseguró que no realizará visitas a universidades ni asistirá a actos públicos políticos tras concluir su periodo al frente del Gobierno de México por lo que, subrayó, se “está aplicando”.

“Yo concluyo mi ciclo a finales de septiembre de 2024. Por eso el tiempo que me queda lo estoy utilizando de manera intensa, me estoy aplicando para que no quede nada pendiente y me pueda ir con mi conciencia tranquila de haber servido a mi país y a mi pueblo”, añadió.

López Obrador ha señalado que al finalizar su sexenio, se mudará al rancho que posee en Palenque (y que visita durante algunos fines de semana), ciudad desde la que iniciará la ruta del Tren Maya.

En varias ocasiones, el titular del Ejecutivo ha evitado pronunciarse sobre qué candidata o candidato le gustaría que fuera el abanderado de Morena para las elecciones de 2024 y, potencialmente, lo suceda en la Presidencia.

De acuerdo con la última encuesta de El Financiero, si los comicios presidenciales fueran hoy, Morena y sus aliados retendrían Palacio Nacional pues contarían con 48 por ciento de los votos frente al 38 por ciento de la alianza ‘Va por México’.