‘Se me iba a ver la panza’: AMLO responde con humor a críticas sobre su imagen en EU

'¿Que no me desabroché el saco? Pues no, se me iba a ver la panza', ironizó AMLO. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con humor a las críticas que sus ‘adversarios’ han realizado sobre su imagen corporal durante su encuentro con Joe Biden en la Casa Blanca.

Cuestionado durante la conferencia matutina sobre si en algún momento se sintió incómodo junto a su homologo estadounidense, el mandatario mexicano afirmó en todo momento se sintió “tranquilo”, ya que el presidente de EU es una persona “buena”.

“Aunque he leído El Manual de Carreño, uno debe ser auténtico. Me sentía yo cómodo y pues abrí un poco las piernas y las doblé porque estaba yo tranquilo. Esto no es un asunto de urbanidad y buenos modales, aquí va uno a tratar lo que interesa, y fue muy fraterna la conversación”, aclaró AMLO en Palacio Nacional.

“Toda esa formalidad casi monárquica, les fascina. ¿Que no me desabroché el saco? Pues no, se me iba a ver la panza, y entonces (dirían) ‘¡Miren la panza por la barbacoa y por los tamales de chipilín! Los chanchamitos, los tlacoyos y la torta de chilaquil, la guajolota y todo eso”, ironizó.

El titular del Ejecutivo también confesó que minutos antes de que los medios de comunicación entraran al Salón Oval le advirtió a Joe Biden que su discurso sería largo y que “no hablaba de corrido”. Aviso que el demócrata aceptó de buena manera.

“Desde el principio nos ha tratado con respeto. Yo hasta hasta le dije ‘no hablo de corrido y tengo varios temas que tratar’ y me dijo ‘usted no se preocupe’. Entonces da confianza para hablar de manera sincera con él”, dijo.

En este contexto, López Obrador dijo que en el pasado había gobernantes que se “achicopalaban, se hacían pequeños” cuando visitaban Estados Unidos, ya que no comprendían “la grandeza de México”.

“Tenemos la dicha enorme de vivir en un gran país, heredero de grandes civilizaciones y el presidente Biden, como la vicepresidenta (Kamala Harris) se admiran y se fascinan con México. Nos tratan con mucho respeto”, sentenció.

Finalmente, el presidente reveló que la reunión bilateral privada fue muchísimo mejor y que Joe Biden estaba “muy contento”.