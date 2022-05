Plan vs. inflación no resolverá el problema, pero no podemos quedarnos de ‘brazos cruzados’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que si bien el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) no resolverá por completo el problema de la inflación, su administración no podía quedarse con lo brazos cruzados y adelantó que se tienen contempladas otras medidas para contener el aumento de los precios en servicios y productos.

Cuestionado sobre si el programa presentado este miércoles es solo un acto simbólico con intención política y electoral, el mandatario indicó que el PACIC es un “acuerdo de buena voluntad” entre gobierno y empresarios que sí va a ayudar a la economía de las familias mexicanas.

“En la exposición fue muy preciso y honesto Rogelio Ramírez de la O. Fue muy claro sobre las limitaciones que se tienen. No es decir ‘ya con esto resolvemos el problema’, no. Es hacer algo, no quedarnos con los brazos cruzados. Esto va a ayudar y hay que tomar otras medidas y tenemos muchas confianza de que vamos a salir adelante”, aseguró AMLO.

“Es nuestra responsabilidad, tenemos que procurar enfrentar los problemas. Si me preguntan acerca de cuáles son mis preocupaciones de estos días, diría que entre las principales está la inflación y he aprendido algo que se puede resumir en una frase: ‘problema que se soslaya, estalla’. Si uno tiene un problema, hay que enfrentarlo”, añadió.

Asimismo, el titular del Ejecutivo dijo que, aunque no es una excusa, debe tomarse en cuenta que la inflación es un fenómeno mundial y que México está “sorteando bien” la crisis. “Primero la pandemia y ahora lo que ha precipitado la guerra de Rusia con Ucrania”, dijo.

En este contexto, López Obrador afirmó que la inflación es lo único que actualmente le preocupa en materia económica, ya que el peso mexicano se ha mantenido estable, a pesar del golpe a nivel internacional que vivieron las monedas emergentes por las expectativas de un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos.

“Tenemos que procurar que no nos aumenten las tasas, desde luego el Banco de México es autónomo y ellos tienen que decidir, pero entre menos suban las tasas de interés, mejor. Para que haya inversión y haya crecimiento económico. Si hay crecimiento económico hay empleos, si hay empleos hay bienestar y si hay bienestar hay paz y tranquilidad”, aseguró.

Finalmente, presumió que México continúa siendo un país muy atractivo para la inversión y afirmó que fue un acierto suscrito de nueva cuenta el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá; así como definir como política pública la autosuficiencia energética y la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria.