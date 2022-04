Ebrard se va sobre Trump por dichos vs. AMLO: ‘agita el antimexicanismo que lo caracteriza’

El canciller Ebrard fue enviado por López Obrador a EU para negociar que no se impusieran aranceles a las exportaciones mexicanas (Galo Cañas/Cuartoscuro)

El canciller Marcelo Ebrard contestó a Donald Trump por las declaraciones donde el exmandatario de EU aseguró que ‘dobló' al Gobierno de México cuando amenazó con imponer aranceles como ‘castigo’ a la política migratoria mexicana.

“Lo de ayer es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos”, publicó en su cuenta de Twitter.

En un mitin en Ohio, Trump se refirió, de hecho, a un encuentro entablado con Ebrard en 2019.

“Vino (a verme) el máximo representante de México justo debajo del (puesto) más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente (de México)”, dijo sobre la visita que tenía el objetivo de desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas.

“Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró (a mi oficina) y (el representante de México) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿(Desplegar soldados) gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, recordó Trump.

Trump reiteró su amenaza de gravar todas las importaciones mexicanas a lo que, de acuerdo con el exmandatario de EU, Ebrard respondió ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’!

Ebrard defiende ‘el patriotismo’ de AMLO

El canciller apuntó que el presidente López Obrador no aceptó la condición de Trump de que México tomara la figura de ‘tercer país seguro’, esto a pesar de las amenazas arancelarias.

“En este gobierno somos patriotas y no tenemos nada de que avergonzarnos. Muy orgulloso de servir a México y formar parte del equipo del Presidente López Obrador”, apuntó el canciller.

Trump desactivó su amenaza arancelaria después de alcanzar un acuerdo con la administración de López Obrador el cual incluía el compromiso de que México y Estados Unidos aceptan el regreso, y las peticiones de refugio, de los nacionales de un tercer país que hayan cruzado a una nación para llegar a un puerto de entrada o entre puertos de entrada del otro país en cuestión.

La política migratoria implementada por México después de este acuerdo generó episodios de choque en la frontera sur, donde múltiples caravanas de migrantes fueron contenidas por elementos de la Guardia Nacional. En noviembre de 2021, elementos de este cuerpo de seguridad dispararon contra un auto en el que iban migrantes, matando a una persona de nacionalidad cubana e hiriendo a otros cuatro migrantes.