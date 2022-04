Trump asegura que puso soldados ‘gratis’ en México y ‘dobló’ al gobierno de AMLO

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en un mitin el sábado en apoyo a JD Vance, quien busca sustituir al senador retirado Rob Portman. Durante dicho evento, el exmandatario habló sobre el presidente Joe Biden, criticando las políticas en la frontera entre Estados Unidos y México, y aseguró que el “dobló” al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el programa “Quédate en México”.

“Vino (a verme) el máximo representante de México justo debajo del (puesto) más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente (de México)”, dijo Trump sobre la visita de Marcelo Ebrard a Washington entre el 2 y el 7 de junio de 2019, que tenía el objetivo de desactivar la amenaza de aranceles a las importaciones mexicanas.

”Nunca he visto a nadie doblarse así. Entró (a mi oficina) y (el representante de México) se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿(Desplegar soldados) gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México’”, recordó Trump.

Del mismo modo, el estadounidense dijo que el mandatario mexicano comentó “no consideraremos hacer eso”, a lo que Trump le respondió: “Soy el presidente de EU, no puedes ordenarme”.

Trump añadió que amenazó con implementar el 25 por ciento de aranceles ”a todas las importaciones mexicanas si AMLO no desplegaba los soldados.

“Después de eso (él) me miró y me dijo: ‘¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener ‘Quédate en el Maldito México’! ¡Queremos tener ‘Quédate en México!’”, relató Trump durante el mitin en Ohio en la víspera.

Finalmente, Trump declaró que “el presidente (de México) es un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”.