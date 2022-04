Desaparición de Debanhi Escobar: Así ha sido la investigación de la Fiscalía de Nuevo León

Debanhi Susana Escobar, una joven de 18 años de edad, desapareció hace más de 10 días en Escobedo.

Esta ha sido la cronología de la búsqueda y todo lo que sabemos del caso, así como las diferentes versiones sobre la posible aparición sin vida de la joven.

Desaparición de Debanhi Escobar

Debanhi desapareció la madrugada del 9 de abril tras acudir a una fiesta con dos amigas. Ella se retiró después de que sus amigas se fueran, y aunque estas le enviaron un contacto seguro de transporte vía aplicación celular, ella declinó el servicio, según los primeros informes.

Fue vista por última vez en Escobedo, Nuevo León, en la colonia Nueva Castilla, tras descender de un taxi en la carretera Monterrey - Nuevo Laredo.

La familia de la joven organizó una campaña de búsqueda en las afueras del Motel Nueva Castilla y cerca de la empresa transportista ALCOSA, y en la carretera a Nuevo Laredo.

Personas que se sumaron a la búsqueda entregaron volantes con datos y la fotografía de Debanhi en Monterrey.

El 12 de abril, la Fiscalía General del Estado de Nuevo León detuvo a una persona señalada como involucrada en la desaparición: Jesús, de 45 años de edad.

La búsqueda

Desde su desaparición hubo jornadas de búsqueda organizadas por su familia y personas que se solidarizaron, donde también se sumaron elementos de la policía.

La ciudadanía se unió a la búsqueda de Debanhi organizada por su familia. (Gabriela Pérez/Cuartoscuro)

El 18 de abril, la empresa de transportes ALCOSA fue resguardada por las autoridades, mientras se realizaban labores de investigación relacionadas con la desaparición.

Esto luego sucedió tras el análisis de videos de seguridad de la empresa.

Mario Escobar, padre de Debanhi, explicó este viernes que la Fiscalía de Nuevo León se había tardado mucho en investigar, pese a que se contaba con videos donde había sido vista.

“Dentro de las cámaras de afuera (del motel Nueva Castilla) se ve que llega, pero luego se pierde. Tienen dos videos que están cortados, editados, o no sé, no se ve que salgan los tráileres (de ALCOSA) del punto principal para determinar qué rumbo tomó Debanhi”, apuntó en la entrevista que dio a Radio Fórmula.

El posible hallazgo del cuerpo de Debanhi

La noche del jueves, la Fiscalía del Estado de Nuevo León informó el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una cisterna de agua en terrenos aledaños al lugar de la desaparición de Debanhi Escobar, en el motel Nueva Castilla.

Las autoridades informaron que recuperarían el cuerpo y se realizarán análisis para obtener evidencia científica, con el fin de confirmar su identidad.

El rastreo hecho por las autoridades mediante cámaras de seguridad mostró a Debanhi en su camino de regreso. Sin embargo, su rastro se perdió justo después del punto donde se encuentra el depósito de agua.

Durante la conferencia matutina de este viernes, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, señaló:

“En la última comunicación que se tuvo con el fiscal (local) hace algunos momentos nos informa que ya se rescató el cuerpo de la cisterna, que se lo llevaron a servicio médico forense, para hacer la necropsia y poder confirmar genéticamente si se trata del cuerpo de la joven.

“Sin embargo, nos señalan que había un crucifijo que coincide con el que traía, así como la ropa que se dio a conocer en el último momento en que hay alguna imagen gráfica de Debanhi”, apuntó el subsecretario.

Al respecto, la madrugada de este viernes, el padre de Debanhi, Mario Escobar, afirmó que el cuerpo sin vida encontrado era de su hija.

Sin embargo, acusó que había irregularidades en la investigación de la Fiscalía estatal.

“En la empresa ALCOSA nos encontramos con que efectivamente en uno de los vídeos de afuera se ve que pasa Debanhi y luego se pierde, se pierde su imagen. Les dije no tengo nada, cuando me meto a la segunda y tercera cámara, hay un brinco de 10 a 12 minutos en dos cámaras dónde salen dos tráileres, dos tráileres que son los que se investigaron, que son el TR32 y TR35, no tenía nada la fiscalía. Por eso les digo que yo me equivoqué porque les creí”, apunto el padre.

Por la mañana, Mario Escobar dio una entrevista a Radio Fórmula, donde explicó que la Fiscalía estatal aún no confirma el hallazgo. Sin embargo, considera que se trata de Debanhi por los accesorios y la vestimenta, los cuales solo ha visto en fotografías, al igual que el cuerpo.

“Fueron muy tardados por parte de la Fiscalía, no tenían nada, hasta ahora. Lamentablemente llegan en un tiempo muy tardado porque ellos se tardaron y se están tardando mucho en desahogar los videos, se tardaron en hacer investigaciones correctas. Fueron como cuatro, cinco veces al motel Nueva Castilla y no puede ser posible que aparezca en este lado”, apuntó en entrevista.

El padre puntualizó que la Fiscalía estuvo entre cuatro y cinco veces en el mismo lugar buscando a Debanhi: “No me salgan con que aquí está Debanhi, no me salgas con eso. Esa es mi molesta y quiero justicia, y quiero justicia de todos los involucrados, quiero que se aclare este caso ya”, declaró.

Mario Escobar también cuestionó si el cuerpo de la joven fue puesto en el lugar.

“Ahí me pregunto yo, ¿la plantaron? ¿La echaron ahí? ¿Por qué no la encontraron, por qué nunca supieron? ¿Dónde están los videos? ¿Dónde está esa gente especializada en la Fiscalía que son expertos en el tema?”, cuestionó en Radio Fórmula.

Sobre el caso de Debanhi Escobar, la Fiscalía General de Nuevo León dijo que será a más tardar este sábado cuando los resultados de exámenes de ADN determinen si el cuerpo localizado en una cisterna del Motel Nueva Castilla de Escobedo coinciden con la joven de 18 años.