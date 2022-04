Caso Debanhi Escobar: Familia afirma que cuerpo hallado es de ella

Monterrey, Nuevo León.- El padre de Debanhi, Mario Escobar, confirmó la madrugada de este viernes que el cuerpo sin vida localizado dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, es el de su hija.

“Fui muy hermético con mis declaraciones porque quise ayudarle a la fiscalía, pero no llegamos al resultado que el corazón de mi esposa y el mío pedía, quería, exigía. Y mi hija está muerta y no sé qué hacer”, mencionó.

La Fiscalía de Nuevo León todavía no publica información oficial al respecto, luego de que la noche del jueves informara que analiza el cuerpo hallado en el motel.

La joven desapareció la madrugada del 9 de abril, tras asistir a una fiesta con unas amigas en el municipio de Escobedo.

Este jueves, empleados del motel reportaron olores fétidos, lo que movilizó a las autoridades, quienes tras una nueva revisión al lugar dieron con el cuerpo que fue ubicado al fondo de la cisterna.

“Aquí tenemos el resultado, donde cinco o seis veces vinieron”, reprochó el padre, quien detalló que los restos localizados tienen la misma ropa con la que la joven fue vista la última vez.

Después de 13 días de búsqueda y a unos metros de distancia de sus padres, fue localizada sin vida, adentro de una cisterna la joven Debanhi Susana Escobar.

“En la empresa Alcosa nos encontramos con que efectivamente en uno de los vídeos de afuera se ve que pasa Debanhi y luego se pierde, se pierde su imagen, les dije no tengo nada, cuando me meto a la segunda y tercera cámara, hay un brinco de 10 a 12 minutos en dos cámaras dónde salen dos tráileres, dos tráileres que son los que se investigaron, que son el TR32 y TR35, no tenía nada la fiscalía. Por eso les digo que yo me equivoqué porque les creí”, apunto el señor Mario Escobar.

El cuerpo se encuentra en el Servicio Médico Forense para determinar la causa de la muerte; hasta esta mañana, la Fiscalía General de Nuevo León no oficializaba la identidad de los restos.

“Tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”.

Colectivas feministas mostraron su indignación en redes sociales y anunciaron para esta tarde manifestaciones en el Palacio de Gobierno de Nuevo León.