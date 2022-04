Caso Debanhi Escobar: Encuentran cuerpo cerca de donde desapareció; Fiscalía aún analiza

La Fiscalía del Estado de Nuevo León informó en la noche de este jueves el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de una cisterna de agua abandonada en terrenos aledaños al lugar de la desaparición de Debanhi Escobar.

La autoridad señaló que aún no han sido identificadas las características del cuerpo que encontraron dentro de la cisterna y que los peritos tienen algunas dificultades técnicas para rescatar el cadáver debido al deterioro del lugar y a la profundidad del agua.

Del mismo modo, la fiscalía informó a los familiares de la joven sobre el reciente hallazgo, e indicó a través de un comunicado que están siendo atendidos por un equipo interdisciplinario en espera de los resultados de la investigación.

“Rogamos esperar las noticias oficiales respecto de los hechos, las cuales serán sustentadas en la evidencia científica pertinente”, se lee en el comunicado.

Desde el lunes, la empresa de transportes internacionales ALCOSA fue resguardada por agentes de Fuerza Civil, mientras autoridades ministeriales realizaban labores de investigación relacionados con la búsqueda de Debanhi.

Sin embargo, fue hasta el miércoles cuando la Agencia Estatal de Investigaciones del estado de Nuevo León intervino un terreno en el municipio de Escobedo, como parte de la investigación para localizar a la joven Debanhi Escobar, de 18 años de edad.

En el terreno resguardado por autoridades ministeriales, que se encuentra detrás del Motel Nueva Castilla, se realizó la revisión de una cisterna de agua que se ubica en ese lugar, no obstante, de acuerdo con información oficial, de esta revisión, el personal pericial no encontró indicios que pudieran ayudar en la localización de de la joven.

No obstante, tras 13 días de la desaparición de Debanhi, no fue sino hasta esta noche, cuando la Fiscalía de Nuevo León informó sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida que aún no ha podido ser identificado.

Con información de Magda Guardiola.