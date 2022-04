AMLO explica ‘blindaje contra la traición’: Esta es la estrategia para defender la industria eléctrica

'Esto no termina, porque nosotros nos preparamos para la traición', aseguró AMLO. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tiene una estrategia definida para rescatar a la industria eléctrica, petrolera y del litio, tras el rechazo de los legisladores a su iniciativa de reforma este domingo.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, el mandatario aseguró que ya veía venir la “traición” al pueblo mexicano pues “compraron a legisladores”, por lo que su gobierno “se preparó” desde el principio.

“Nosotros nos preparamos para la traición, sabíamos de los intereses que están en cuestión, intereses muy poderosos, por eso se definió una estrategia desde el principio, de cómo íbamos a enfrentar el problema para rescatar la industria eléctrica y el petróleo”, aseguró AMLO.

El titular del Ejecutivo detalló que su estrategia comenzó con la modificación a la Ley Eléctrica, que ya fue declarada constitucional por la Suprema Corte de Justica de la Nación y que en ella se estableció lo fundamental de su proyecto, como subir a la red la energía que se produce en plantas hidroeléctricas pertenecientes a la CFE.

“Ya en esa Ley se establece que las hidroeléctricas deben tener prioridad porque producen energía limpia y barata. A nosotros los mexicanos nos interesa mucho porque tenemos 60 hidroeléctricas que se hicieron con presupuesto público, que estaban paradas o subutilizadas por la Reforma Energética de 2013″, dijo.

“Eso ya lo resolvimos, porque cuatro Ministros de la Suprema Corte actuaron con patriotismo y declararon constitucional la Ley Eléctrica”, añadió.

En este contexto, López Obrador señaló que actualmente 14 hidroeléctricas se están modernizando, las cuales estarán a mediados de 2023.

“Eso ya nos va a ayudar de producir del tres por ciento en las hidroeléctricas, vamos a subir al 10 este año y el año próximo al 20 por ciento de la producción total de energía. Somos más productores de energía limpia que EU y otros países del mundo”. sentenció.

Sobre el litio, el presidente recordó que ya firmó y envió la iniciativa de modificación a la Ley Minera para nacionalizar el mineral y que solo pueda ser explotado, industrializado y comercializado por la Nación, a través de una empresa que funcionará como la CFE y que podría depender de la Secretaria de Energía, Hacienda o Economía.

“Yo creo que algunos (legisladores) ni siquiera han tomado conciencia de lo que hicieron. No saben la importancia del litio, de la ambición que despierta en las grandes potencias. Es un mineral estratégico para el desarrollo futuro. No se va a poder modernizar la industria sin el litio. Ambicionan el litio más que nada, aunque no hablen del tema”.

“Se tiene una iniciativa que hoy, si así lo deciden en la Cámara, se va a discutir, para que nacionalicemos el litio. Así de claro. Que solo se utilice para el beneficio del desarrollo nacional. Llamo a los legisladores y senadores para que ya se proteja el litio y empecemos a estructurar la empresa como la CFE que va a manejar todo lo relacionado con el litio”, solicitó.