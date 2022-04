‘Blindaje’ de AMLO ya está en San Lázaro: Ignacio Mier sobre propuesta de reforma a la Ley Minera

Aunque la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aún no hace el anuncio oficial, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, informó esta noche que, “al parecer”, la iniciativa de reformas a la Ley Minera del presidente Andrés Manuel López Obrador “ya está aquí”.

En conferencia de prensa para argumentar su defensa de la reforma eléctrica, comentó que “tengo conocimiento, consulté a la Mesa Directiva y, al parecer, ya está aquí” la propuesta de reforma para nacionalizar el litio y considerar a este mineral como un bien de la nación.

Aclaró que “aún no la conocemos, vamos a verla, a analizarla, no la he leído, vamos a conocerla a detalle y ver qué artículos se propone reformar”.

Por lo pronto -dijo- “la Junta de Coordinación Política ya sabe, y así fue votado en su reunión de hoy domingo, que mañana lunes, eventualmente, podrá haber sesión de la Cámara de Diputados para discutir y, en su caso, votar esta iniciativa que presenta el presidente de México”.

Explicó que “para que nadie se diga sorprendido, el Presidente ya lo había anunciado” y estimó que “el litio es el futuro de la humanidad”.

El presidente López Obrador anunció que su reforma busca que el litio sea un bien de la nación, por lo que no se podrán otorgar nuevas concesiones para su explotación.

También adelantó que este mineral será considerado como el nuevo petróleo y en el cual se basa la nueva generación de energías usadas en autos, telefonía celular, en uso doméstico, entre otros.

Argumentó desde el Palacio Nacional que el litio es ambicionado por empresas extranjeras que quieren “hacer negocio” en nuestro país, por lo que es necesario proteger a este mineral, que se usa para fabricar baterías de autos eléctricos.