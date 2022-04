Reforma eléctrica no va: Morena y aliados no alcanzan mayoría calificada

Al no obtener la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados, la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador fue rechazada. (Cuartoscuro)

Con 223 votos en contra y 275 votos a favor fue rechazada en lo general la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Pleno de la Cámara de Diputados en San Lázaro.

Luego de una jornada que se extendió desde tempranas horas de este domingo, Morena y aliados no consiguieron la mayoría calificada de votos para aprobar la iniciativa.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Luna, señaló que la propuesta impulsada por la 4T queda “desechada” luego de no obtener los 336 votos a favor necesarios para obtener la mayoría calificada. Debido a los resultados de las votaciones, no hubo discusión en lo particular.

Así se desarrolló la sesión en torno a la reforma eléctrica

Las actividades tuvieron un inicio tenso, ya que la diputada Andrea Chávez, de Morena, solicitó que la diputada Margarita Zavala no participara de la discusión por un supuesto conflicto de intereses. Más tarde, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Luna, señaló que no se encontraron elementos para determinar el conflicto del cuál se le acusaba.

Otro momento destacado fue cuando Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, acusó que Morena intentó “comprar” el voto de legisladores de oposición en favor de la reforma eléctrica.

La coalición Va por México (PRI, PAN y PRD) acudió en conjunto a la tribuna en distintas ocasiones. Personajes como Santiago Creel, Alejandro Moreno y Luis Ángel Cházaro plantearon la negativa de la oposición a la reforma.

En el caso del oficialismo, una acusación constante a lo largo del domingo fue que el voto negativo sobre la reforma eléctrica fue presuntamente “pagado” por empresas privadas. Y que se les ofrecieron hasta 30 millones de pesos por “traicionar a la patria”.

Diputados como Gerardo Fernández Noroña, Moisés Alejandro Mier y Óscar Cantón continuaron con la narrativa de llamar “traidores” a los legisladores de oposición, además aprovecharon para promover la reforma de López Obrador y sus beneficios económicos y sociales.

Horas antes de la votación, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en Twitter que, independientemente del resultado de la votación, “ya estamos blindados contra la traición”, y que este lunes iba a dar una explicación al respecto.

Ya lo dije en mi informe del martes: pase lo que pase ya estamos blindados contra la traición. Mañana lo vuelvo a explicar. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 18, 2022

Una discusión impulsada por las consignas

Morena fracasó en sus intentos por cooptar al grueso del priismo y, desde la tribuna, recibió la dura respuesta de su dirigente nacional tricolor: “¡Están moralmente derrotados, no pudieron!”, celebró Alejandro Moreno.

“Y tendrán la derrota más grande y más monumental”, recetó el diputado, en una guerra de consignas de ¡No pasará! que entonó la oposición, y de ¡trai-do-res! del lado de Morena y sus aliados.

“No a su reforma eléctrica que quieren, no a las visiones obsoletas, regresivas y dañinas para este país. No al capricho ni a la sumisión. El Legislativo es un Poder, no un empleado del Poder”, expuso el representante del que sería el presunto aliado y salvador de la reforma del Presidente.

“No va a pasar esta reforma y, que se escuche bien y claro, será la primera de tres. Si continúan con esa actitud soberbia, las tres van a ir en contra y no va a pasar ninguna propuesta aquí en el Congreso de la Unión”, adelantó.

“¡Y aquí nos vemos en la reforma electoral!”, restregó anticipadamente el priista.

Al ratificar su voto en contra del dictamen, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, explicó en su turno que “no acompañamos este dictamen por insuficiente. Nosotros pugnamos por 12 propuestas, las cuales, en la práctica, solamente son enunciadas, pero en ningún momento vemos que se reflejen ni su contenido total ni su espíritu”.

Al anticipar también su voto en contra, Jorge Romero, coordinador parlamentario panista, aseguró que “coincidimos en el fortalecimiento de la CFE y en castigar a los corruptos”, pero “no podemos seguir sin ser escuchados”. Cuestionó a Morena que “¿La lealtad a mi patria depende de estar en sintonía u obediencia con lo que dice una sola persona?, es que ya los perdimos”.

El jefe de la bancada del PRD, Luis Espinoza, expuso que en la oposición “tenemos una propuesta mejor, la presentaremos en este período ordinario y esperamos contar con sus votos para llevarla al cabo”. Conminó a Morena y sus aliados a rebelarse al presidente López Obrador. “¡Rebélense ustedes y vamos a construir una propuesta en el Legislativo, no que se las manden desde Palacio Nacional!”.

En respuesta, el líder de Morena, Ignacio Mier, reprochó con impotencia que, como lo anticipó el expresidente Adolfo López Mateos: “Llegaron los malos mexicanos y los encabezó Carlos Salinas de Gortari; los siguió el tristemente célebre Vicente Fox Quezada y fue su secretario de Energía quien, atendiendo instrucción de Femsa, empezó a incrementar las tarifas eléctricas. Su nombre: el ´comandante Borolas´, sus apellidos Felipe Calderón Hinojosa”.

Con información de Victor Chávez.