Oposición unida paró la reforma eléctrica, la siguiente batalla es por el INE: Ricardo Anaya

Ricardo Anaya, excandidato presidencial, señaló este lunes que legisladores y legisladoras de oposición lograron impedir que se aprobara la reforma eléctrica al unirse con el mismo objetivo.

En su video semanal, Anaya Cortés reiteró que la reforma eléctrica, también conocida como ley Bartlett, haría que la energía fuera más cara y más sucia, además de que con ella se buscaba volver al monopolio de Estado.

“Y mira que hicieron de todo para pasar la iniciativa; o sea, Morena y sus aliados buscaron la manera de bloquear la entrada a los diputados de oposición para que no pudieran votar. Ahora, cuando eso no les funcionó, cambiaron la fecha de última hora para votarla nada menos que en Domingo Santo. Pero a pesar de todas sus triquiñuelas su iniciativa no pasó porque la oposición unida lo impidió. Y ahí está la clave: unida”, apuntó el excandidato.

El domingo, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados no lograron conseguir la mayoría calificada de votos para aprobar la iniciativa de reforma eléctrica.

El coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero, señaló que si bien coincidían en el fortalecimiento de la CFE y en castigar a los corruptos, no podían permitir no ser escuchados en sus dudas sobre la reforma. “¿La lealtad a mi patria depende de estar en sintonía u obediencia con lo que dice una sola persona?”, cuestionó.

En tanto, Ricardo Anaya consideró que sería ingenuo cantar victoria en este momento, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador intentará convencer a la ciudadanía de que si han subido los precios de la luz es porque su iniciativa no fue aprobada. Sin embargo, sí queda claro que la clave fue que la oposición estuvo unida, afirmó.

“Ahora la otra batalla es defender al INE, porque acabar con el INE es acabar con nuestra democracia. Y eso no lo podemos permitir. Hoy sabemos que la oposición unida resiste cualquier adversidad y debemos seguir unidos para servirle a México”, consideró el panista.

Ricardo Anaya confió en que la oposición logrará vencer a Morena en las elecciones presidenciales de 2024, pues la Cuarta Transformación ha tenido malos resultados. “La buena noticia es que sí hay otro camino”, dijo.