AMLO responde a EU: Reforma eléctrica no viola el T-MEC

El presidente López Obrador descartó este miércoles que los planteamientos de la reforma eléctrica contravengan el T-MEC, como algunos de los funcionarios del gobierno estadounidense han afirmado.

El mandatario considera que el vecino del norte se encuentra haciendo cabildeo en contra de su propuesta pues por este motivo se reunió el pasado 31 de marzo con el enviado del Clima de Estados Unidos, John Kerry.

El presidente @lopezobrador_ señaló que representantes del gobierno de EU han insinuado que la iniciativa de reforma eléctrica viola el T-MEC. "No es cierto (...) nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y soberanía". pic.twitter.com/kFNMIMtM8m — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 6, 2022

Al ser cuestionado sobre los gobiernos extranjeros que inciden en contra de su iniciativa, Obrador respondió que:

“Básicamente Estados Unidos, me consta pues han venido a eso, a plantearnos que no están de acuerdo, incluso a insinuar que se viola el tratado cuando no es cierto”.

También aseguró que los funcionarios estadounidenses se reúnen con partidarios de la oposición para hablar sobre el tema.

“Nosotros respetamos a todos, nada más que actuamos con independencia y con soberanía”, subrayó.

La propuesta del presidente ha despertado una serie de críticas por parte de empresarios y servidores públicos de los países involucrados en el tratado comercial trilateral.

En el Congreso de Estados Unidos a finales de marzo, 40 legisladores tanto republicanos como demócratas firmaron una carta en la que solicitaron que se convoque a una audiencia y se permita investigar las formas en las que México está incumpliendo sus compromisos en el T-MEC en materia de política energética.

En el documento, el republicano Clay Higgins acusa que el gobierno mexicano “está escalando esfuerzos para excluir a las empresas privadas de su sector energético”.

La representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar también han manifestado sus preocupaciones respecto a la disminución de la competitividad empresarial que puede derivarse de la aplicación de la reforma.

Sin embargo, Obrador ha reiterado que esta no afectará a las firmas estadounidenses pues se mantendrán los contratos siempre y cuando no se trate de empresas de autoabasto.