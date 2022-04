¿‘Esperanza’ para reforma eléctrica? ‘Va por México’ pide extraordinario para comparar propuestas

Para buscar acuerdos con Morena en la revisión de las propuestas presentadas por la oposición, la coalición ‘Va por México’ pidió un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para la redacción, discusión y votación del dictamen de la reforma eléctrica.

“Nosotros hemos planteado que pueda haber un extraordinario expresamente para eso, y dejar lo que resta del período ordinario para poder contrastar las propuestas, primero, y luego buscar los posibles puntos de coincidencia”, informó el coordinador parlamentario del PRD, Luis Espinoza Cházaro.

En entrevista, explicó que es “apresurado”, porque si apenas este lunes ‘Va por México’ presentó su propuesta de 12 puntos y en Morena han dicho que se van analizar, pues “necesitamos tiempo.

“No acabo de entender por qué la insistencia de votarlo en una semana de asueto (de la Semana Santa). Ni siquiera está en el calendario legislativo, habría que hacer modificaciones para que pudiera votarse la próxima semana”, criticó.

“Debemos hacer política, debemos confrontar las dos propuestas que hay: la del oficialismo y la de ‘Va por México’, lo digo con mucho respeto. Apenas ayer (lunes) circularon el Proyecto de Dictamen y apenas ayer nosotros presentamos lo nuestro, no da tiempo en cinco días de realmente pensar en poder construir alguna opción”, insistió.

Adelantó que “nosotros estamos en la lógica que este jueves, cuando se volverán a reunir los coordinadores parlamentarios en la Junta de Coordinación Política, haya tiempo suficiente, no en días inhábiles, no ‘al vapor’ de poder discutir estas propuestas, hay dos dictámenes”.

Destacó que “de parte de ‘Va por México’ no hay ningún ‘plan con maña’. Desde el principio planteamos que no era un tema para discutir, inmerso en un proceso electoral que comenzó el pasado domingo. Lo hemos dicho desde un principio. No queremos contaminar la discusión de la Reforma Eléctrica con un proceso electoral”, recomendó.