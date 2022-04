AMLO reprueba petición para revocar visa a legisladores mexicanos ‘amigos’ de Rusia

El presidente López Obrador calificó de “prehistórica” y de “mal gusto” la solicitud del demócrata Vicente González para anular las visas de 25 diputados mexicanos tras la creación del Grupo de Amistad México-Rusia.

El presidente @lopezobrador_ criticó la petición del congresista estadounidense Vicente González, quien pidió revocar las visas a 25 diputados mexicanos, que instalaron el Grupo de Amistad México-Rusia. pic.twitter.com/nRjslMfPYn — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) April 6, 2022

El congresista acusó a los legisladores de mostrar empatía hacia el gobierno de Putin en medio de la crisis internacional en Europa del Este y por este motivo exigió que se les prohibiera ingresar a su país.

“Si estas personas se niegan a condenar a Rusia y, en cambio, eligen apoyar la tiranía, no se les debe permitir el privilegio de ingresar, viajar o invertir en Estados Unidos”, escribió en una carta dirigida al Congreso.

El mandatario federal se manifestó en contra de dicha petición por implicar una postura maniquea sobre la invasión de Rusia a Ucrania.

“Como se expresaron legisladores ya hay campaña para que no los dejen entrar a Estados Unidos, eso es regresar a la Guerra Fría, a las épocas de la persecución, de la exclusión, y del autoritarismo, no estoy de acuerdo con eso”, apuntó.

Para él, la carta podría ser un recurso propagandístico de González para postularse en las próximas elecciones del 8 de noviembre en Texas.

“Hay elecciones en Texas, seguramente es candidato y quiere reelegirse”, sugirió.

La creación del Grupo de Amistad entre México y Rusia ha sido objeto de múltiples críticas, sobre todo de miembros parlamentarios del PAN y de Movimiento Ciudadano, quienes calificaron el evento como un acto de “imprudencia e impertinencia parlamentaria”.

Sin embargo, el presidente no lo considera de la misma forma. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, los líderes de las naciones se han visto forzados a emitir pronunciamientos en contra pero este no ha sido el caso de México cuyo representante ha reiterado su posición neutral en torno al conflicto y el respeto al principio de no intervención.