Pediremos la intervención del Poder Judicial si es necesario, dice AMLO sobre venta de Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la venta de Banamex y aseguró este miércoles que pedirá la intervención del poder judicial con el objetivo de resolver asuntos legales y permitir que se lleve cabo la operación sin contratiempos.

“Vamos a facilitar trámites para que se lleve a cabo la operación de Banamex, nos importa, nos interesa, por eso en lo que podamos ayudar con el propósito de que no se bloquee, que no se demore, que no haya tácticas dilatorias vamos a estar pendientes y si es necesario vamos a solicitar la intervención del poder judicial con el propósito de que se resuelven asuntos legales”, aseveró.

Un juez frenó, el pasado viernes 21 de enero, la venta de Citibanamex con motivo del juicio que enfrenta con Oceanografía, quien reclama un adeudo por 5 mil 200 millones de dólares.

El juzgador ordenó al banco cubrir el monto demandado en caso de llevar a cabo la venta de Banamex y abstenerse de “realizar la venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal”.

Sobre el caso, López Obrador afirmó que “Oceonografía era una empresa predilecta durante el gobierno de Fox y Calderón, a la que se le otorgaron muchísimos contratos por asignación directa además de contar con el apoyo de la Secretaría de Hacienda, por esa razón se llevó a cabo esa operación de unos créditos y falsificación de facturas”.

Citibanamex anunció este lunes que planea apelar las medidas cautelares interpuestas por el titular del Juzgado Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México, por el adeudo 5 mil 200 millones de dólares que tiene con la empresa Oceanografía.

El banco consideró “que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda”.

Pese a la resolución del juez, Citibanamex comentó que no espera “que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”.