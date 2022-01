‘Más ciencia, menos obediencia’: estudiantes del CIDE bloquean la México-Toluca

Profesores y estudiantes del CIDE bloquean ambos sentidos de la carretera federal México-Toluca, a la altura del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en los límites de las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, la mañana de este lunes 24 de enero.

El bloqueo comenzó alrededor de las 9:15 horas de este lunes en el sentido que va hacia la Ciudad de México; sin embargo, luego de unos minutos, los manifestantes bloquearon la circulación vehicular en el otro sentido.

Con gritos como “se ve, se siente, el CIDE está presente”, “más ciencia, menos obediencia” y “autonomía universitaria” los estudiantes del CIDE explicaron que el bloqueo se debe a la falta voluntad del Conacyt de escuchar sus demandas sobre el futuro de la institución.

Este lunes, María Elena Álvarez-Buylla, titular de Conacyt, convocó a una reunión del Consejo de Socios para modificar los estatutos del CIDE y validar la designación de José Antonio Romero Tellaeche como director general.

Durante el bloqueo de este lunes, la académica Catherine Andrews señaló que se busca “pisotear” la normatividad que rige al CIDE.

“Estamos ante atropellamientos a los estatutos del CIDE, la asamblea de profesores pide encarecidamente al doctor Romero y a la doctora Álvarez Buylla que dejen de atropellar nuestros estatutos, que regresemos a la legalidad y pues ustedes verán las instalaciones del CIDE están cerradas, no hay motivo para su cierre, el único motivo es porque el doctor Romero no quiere y no puede enfrentar a la posición de la comunidad que es unánime”, comentó.

A través de un comunicado firmado por la Comunidad Estudiantil CIDE, los alumnos denuncian ataques contra la comunidad científica por oponerse a los abusos de las autoridades del Conacyt y de Romero Tellaeche.

Señalan que este lunes se pretende aprobar los nuevos estatutos para hacer legales los actos que ha cometido la titular del Conacyt, María Elena Álvarez Buylla.

“La Dra. Álvarez-Buylla ordenó cerrar las puertas de su Unidad de Asuntos Jurídicos y suspender sus actividades. Nos han cerrado las puertas del CONACYT en 3 ocasiones sin siquiera recibirnos los pliegos petitorios de los diferentes grupos que componemos al CIDE. Por último, propuso cambiar los estatutos de nuestra institución, haciendo legal los actos que ella ha cometido en la más absoluta ilegalidad. A pesar de que la primera reunión para cambiar los estatutos con el consejo de socios no sucedió, hoy nuevamente se intentará atropellar al CIDE y su democracia interna”, escriben.

“Desde el inicio los estudiantes hemos estado comprometidos con el diálogo y agotar todas las opciones necesarias con tal de defender nuestra escuela. Desafortunadamente, sin importar todas las acciones antes mencionadas las autoridades permanecen sin voluntad de escuchar demandas legítimas. Es así que el día de hoy, a partir de las 9:12, la comunidad estudiantil del CIDE cerró la carretera México-Toluca”, señala el comunicado.

En el documento, los estudiantes del CIDE solicitan una mesa de diálogo para detener el “asalto a la legalidad”.

“La comunidad estudiantil exhorta a las autoridades a escuchar todas las voces involucradas en el conflicto y abrir los canales necesarios para detener este asalto a la legalidad que ha llevado a esta crisis institucional”, urgen.

Además de los estudiantes del CIDE, en el bloqueo de este lunes participan alumnos de otras universidades públicas del país, como las autónomas de Coahuila y Benito Juárez de Oaxaca.

También hay representantes de universidades de Nuevo León, Hidalgo, Nayarit, Morelos, Jalisco y Chihuahua.

Este lunes 24 de enero es el segundo intento de Álvarez-Buylla para modificar el Estatuto General del CIDE. El primero ocurrió el pasado 14 de enero, cuando se convocó a la Asamblea General de Asociados para reformar diferentes artículos del Estatuto General CIDE.

Sin embargo, las dos convocatorias han sido calificadas como ilegales, pues el Estatuto General del CIDE establece en el artículo 42, fracción V, que entre las facultades y obligaciones del Consejo Académico está el “conocer y aprobar toda modificación a los Estatutos de la Asociación, previo a su sometimiento por el Director General al Consejo Directivo y a la Asamblea General”; sin embargo, ese procedimiento no se llevó a cabo.