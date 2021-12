Revocación de mandato: Ciudadanos podrían hacer la consulta, si INE se niega, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es una “muy buena propuesta” que sean los ciudadanos quienes organicen la consulta de revocación de mandato en caso de que los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) se nieguen a realizarla, argumentado falta de recursos.

Durante la conferencia matutina de este martes, el mandatario fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a hacer un llamado “al pueblo” para que la ciudadanía sea la que se haga cargo de la consulta popular que se tenía prevista para abril de 2022.

“La democracia la hace el pueblo, no los aparatos administrativos. Corresponde al INE hacerla, es un mandato constitucional, pero si se negaran (a realizarla) los ciudadanos podrían hacer la consulta”, dijo el mandatario en Palacio Nacional.

“Nosotros ganamos la elección por el pueblo, esa es la esencia de la democracias”, agregó.

Durante 'la mañanera', el presidente @Lopezobrador_ asegura que la revocación de mandato se realizará: "el INE está haciendo tácticas dilatorias no muy serias que digamos, pero ya está", indicó. pic.twitter.com/jsyRFzlWkd — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) December 21, 2021

Sin embargo, el tabasqueño dijo que se tiene que esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJN) y el Poder Judicial. “Yo creo que sí se va a llevar a cabo la consulta, se va a aplicar este método democrático de la revocación de mandato”, afirmó.

El presidente volvió a insistir en que los argumentos del INE para no realizar la consulta son prácticas dilatorias “no muy serias”.

“Si fuese un asunto de dinero, ellos mismo podrían convocar a la gente, a las autoridades. ¿Acaso no podrían ayudar los gobiernos municipales y estatales? ¿Las organizaciones civiles? ¿No puede haber voluntarios? Pero no es un asunto de dinero, ellos no quieren la democracia, o quieren democracia solo cuando les favorece y les ayuda”.

Finalmente, López Obrador dijo que los integrantes del Frente Nacional Ciudadano anti-AMLO (FRENAAA) son más consecuentes, ya que ellos sí están a favor de la consulta de revocación de mandato.

Suspensión de consulta

El viernes pasado, el INE decidió posponer la consulta de revocación de mandato promovida por AMLO.

Con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros electorales aprobaron suspender temporalmente la consulta popular hasta “que el instituto cuente con los recursos suficientes”.

Esto, luego de que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, argumentara una insuficiencia presupuestal debido al recorte por casi 5 mil millones de pesos para el ejercicio de 2022.