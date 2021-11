Variante COVID en Sudáfrica causa alarma internacional: UE considera suspender todos los vuelos

El descubrimiento de una nueva variante del coronavirus provocó un escalofrío en gran parte del mundo este viernes, ya que las naciones se apresuraron a detener los viajes aéreos, los mercados cayeron drásticamente y los científicos celebraron reuniones de emergencia para sopesar los riesgos exactos, que en gran parte se desconocían.

Los expertos médicos, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificaron la situación como una ‘reacción exagerada’ antes de que se entendiera mejor la variante que se originó en el sur de África.

Pero, un mundo nervioso teme lo peor, casi dos años después de que surgiera el COVID-19 y desencadenara una pandemia que ha matado a más de 5 millones de personas en todo el mundo.

El secretario de Salud británico, Sajid Javid, dijo a los legisladores que la variante más nueva puede ser más transmisible que la variante delta y hacer que las vacunas sean menos efectivas.

“Debemos actuar con rapidez y lo antes posible”, dijo Javid.

No hubo indicios inmediatos de que la variante cause una enfermedad más grave. Al igual que con otras variantes, algunas personas infectadas no muestran síntomas, dijeron expertos sudafricanos.

Aunque algunos de los cambios genéticos parecen preocupantes, no estaba claro si la nueva variante representaría una amenaza significativa para la salud pública. Algunas variantes anteriores, como la variante beta, inicialmente preocuparon a los científicos, pero no se extendieron mucho.

Algunas naciones tomaron medidas para detener los viajes aéreos desde el sur de África y las acciones se desplomaron en Asia, Europa y Estados Unidos. El Promedio Industrial Dow Jones cayó más de mil puntos. El índice S&P 500 bajó un 2.3 por ciento camino de su peor día desde febrero. El precio del petróleo se desplomó casi un 12 por ciento.

“Lo último que necesitamos es traer una nueva variante que causará aún más problemas”, dijo el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, en medio de un aumento masivo de casos en los 27 países de la Unión Europea , que recomendó la prohibición de vuelos desde el sur de África. naciones.

La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, dijo que los vuelos “deben suspenderse hasta que tengamos una comprensión clara del peligro que representa esta nueva variante, y los viajeros que regresan de esta región deben respetar las estrictas reglas de cuarentena”.

Ella insistió en la extrema precaución, advirtiendo que “las mutaciones podrían conducir a la aparición y propagación de variantes aún más preocupantes del virus que podrían extenderse por todo el mundo en unos pocos meses”.

Bélgica se convirtió en el primer país de la Unión Europea en anunciar un caso de la variante. Se trataba de una persona que venía del extranjero.

“Es una variante sospechosa. No sabemos si es una variante muy peligrosa “, dijo el ministro de Salud, Frank Vandenbroucke.

Al mostrar lo complicada que puede ser la propagación de una variante, el viajero regresó a Bélgica desde Egipto el 11 de noviembre y se enfermó el lunes con síntomas leves, según el profesor Marc Van Ranst, que trabaja para el grupo científico que supervisa el COVID-19 del gobierno belga. respuesta.

Israel, uno de los países más vacunados del mundo, anunció el viernes que también detectó el primer caso del país de la nueva variante en un viajero que regresó de Malawi. El viajero y otros dos casos sospechosos fueron aislados. Israel dijo que los tres estaban vacunados, pero las autoridades estaban investigando el estado exacto de vacunación de los viajeros.

Después de un viaje nocturno de 10 horas, los pasajeros a bordo del vuelo 598 de KLM desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica, a Ámsterdam fueron retenidos en el borde de la pista el viernes por la mañana en el aeropuerto de Schiphol durante cuatro horas a la espera de pruebas especiales debido a la nueva variante. Los pasajeros a bordo de un vuelo desde Johannesburgo también fueron aislados y examinados.

“Es ridículo. Si no atrapamos al temido maldito antes, lo capturaremos ahora “, dijo la pasajera Francesca de ‘Medici, una consultora de arte con sede en Roma que estaba en el vuelo.

Algunos expertos dijeron que la aparición de la variante ilustra cómo el acaparamiento de vacunas de los países ricos amenaza con prolongar la pandemia.

Menos del 6 por ciento de las personas en África han sido completamente inmunizadas contra COVID-19, y millones de trabajadores de la salud y poblaciones vulnerables aún no han recibido una dosis única. Esas condiciones pueden acelerar la propagación del virus, ofreciendo más oportunidades para que se convierta en una variante peligrosa.

“Esta es una de las consecuencias de la inequidad en los lanzamientos de vacunas y por qué la toma de vacunas excedentes por parte de los países más ricos inevitablemente repercutirá en todos nosotros en algún momento”, dijo Michael Head, investigador senior en salud global en la Universidad de Southampton de Gran Bretaña. . Instó a los líderes del Grupo de los 20 a “ir más allá de las promesas vagas y cumplir sus compromisos de compartir dosis”.

La nueva variante se sumó a la ansiedad de los inversores de que los meses de progreso que contienen COVID-19 podrían revertirse.

“Es probable que los inversores disparen primero y hagan preguntas después hasta que se sepa más”, dijo Jeffrey Halley, del corredor de divisas Oanda.

En una señal de lo preocupado que se ha vuelto Wall Street, el llamado indicador de miedo del mercado conocido como VIX saltó un 48 por ciento a una lectura de 26.91. Esa es su lectura más alta desde enero, antes de que las vacunas se distribuyeran ampliamente.

Hablando antes del anuncio de la UE, el Dr. Michael Ryan, jefe de emergencias de la OMS, advirtió contra las “respuestas instintivas”.

“Hemos visto en el pasado, en el momento en que hay algún tipo de mención de cualquier tipo de variación y todos están cerrando fronteras y restringiendo los viajes. Es muy importante que permanezcamos abiertos y concentrados “, dijo Ryan.

Los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades acordaron y desaconsejaron enérgicamente cualquier prohibición de viaje en los países que informaron sobre la nueva variante. Dijo que la experiencia pasada muestra que tales prohibiciones de viaje “no han dado un resultado significativo”.

El Reino Unido prohibió los vuelos desde Sudáfrica y otros cinco países del sur de África al mediodía de este viernes y anunció que a cualquier persona que hubiera llegado recientemente de esos países se le pediría que se hiciera una prueba de coronavirus.

Alemania dijo que su prohibición de vuelos podría promulgarse el viernes por la noche. Spahn dijo que los vuelos que regresan de Sudáfrica solo podrán transportar a ciudadanos alemanes a casa, y los viajeros deberán entrar en cuarentena durante 14 días, estén vacunados o no.

Alemania ha registrado un número récord de casos diarios en los últimos días y el jueves superó las 100.000 muertes por COVID-19.

El Ministerio de Salud de Italia anunció medidas para prohibir la entrada a cualquier persona que haya estado en siete naciones del sur de África (Sudáfrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibia y Eswatini) en los últimos 14 días. Los Países Bajos y la República Checa planearon medidas similares.

El gobierno japonés anunció que los ciudadanos japoneses que viajen desde Eswatini, Zimbabwe, Namibia, Botswana, Sudáfrica y Lesotho tendrán que ponerse en cuarentena en alojamientos dedicados por el gobierno durante 10 días y tomar las pruebas de COVID-19 en el tercer, sexto y décimo días. Japón aún no se ha abierto a los extranjeros.

El gobierno sudafricano dijo que la decisión del Reino Unido de prohibir temporalmente la entrada a los sudafricanos “parece haberse apresurado”, citando el hecho de que la OMS aún no ha recomendado los próximos pasos.

El coronavirus evoluciona a medida que se propaga y muchas variantes nuevas, incluidas aquellas con mutaciones potencialmente peligrosas, a menudo desaparecen. Los científicos monitorean los posibles cambios que podrían ser más transmisibles o más mortales, pero clasificar los peligros exactos lleva tiempo.

El grupo de trabajo técnico de la OMS se reunirá este viernes para evaluar la nueva variante, actualmente identificada como B.1.1.529, y pueda decidir si le da un nombre del alfabeto griego. Dice que las infecciones por coronavirus aumentaron un 11 por ciento la semana pasada en Europa, la única región del mundo donde COVID-19 sigue aumentando.

El director de la OMS para Europa, el Dr. Hans Kluge, advirtió que sin medidas urgentes, el continente podría ver otras 700 mil muertes en la primavera.