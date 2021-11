¿Vacunación COVID obligatoria en México? Esto dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, remarcó que la vacunación no será “obligatoria” para los mexicanos pues la medida no corresponde con la “filosofía” de su gobierno.

“Ya conocen ustedes cuál es la filosofía de nuestro gobierno, todo por la razón y el derecho, hay que convencer, persuadir, no imponer nada...lo que tenemos que hacer es seguir haciendo conciencia de la importancia de vacunarnos... hay que procurar que la gente no se enferme, no haya contagios y que no pierda la vida, que es lo mas lamentable, no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación”, dijo el presidente.

El presidente @lopezobrador_ descartó volver obligatoria la vacuna contra el COVID-19 en México. pic.twitter.com/qIQHxj4ISa — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) November 23, 2021

López Obrador añadió que las medidas tomadas por dependencias estatales respecto a la vacunación no pueden ser obligatorias pues todo depende de la concientización de la gente a través del gobierno.

El subsecretario de Salud de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, ya se había pronunciado al respecto en octubre cuando dijo que si una empresa exigía el certificado de vacunación COVID, estaría incurriendo en una acción ilegal.

Asimismo, López-Gatell aclaró que el certificado de vacunación tiene el objetivo de facilitar el tránsito de las y los mexicanos a otros países que lo requieran mas no obliga a la población a vacunarse.

López Obrador añadió que la gente en el país se está vacunando y por ello las medidas forzosas de vacunación no son necesarias.

“Nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza, el pueblo de México, estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo, la gente se esta vacunando, cada vez avanzamos más ya estamos en el 85 por ciento y vamos a rebazar el 90 (por ciento) porque tenemos un plan para seguir convenciendo a rezagados”, apuntó.

Actualmente van 75 millones 896 mil 683 mexicanos vacunados de los cuales se estima que 64 millones 317 mil 192 cuentan con el esquema completo de vacunación, lo que equivale al 85 por ciento de las personas vacunadas.