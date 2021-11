‘EU no ve a México como patio trasero’: AMLO agradece a Biden trato respetuoso

El presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no ve a México como patio trasero y agradecemos ese trato respetuoso, declaró el mandatario Andrés Manuel López Obrador este jueves desde la Casa Blanca.

“El presidente Biden quiere que el trato sea respetuoso y entre iguales. Me lo manifestó desde la primera vez que conversamos por teléfono, ya como presidente de Estados Unidos. Me dijo que no nos iban a ver como el patio trasero, cosa que agradecemos”, manifestó.

El presidente de México dijo además que se promoverá la participación para la integración económica de América de Norte y de todo el continente y fortalecer toda la región.

“Tenemos muchas posibilidades de fortalecer y de estrechar nuestra relación en lo económico y seguir actuando de manera conjunta”, dijo.

Agregó que cuando estuvo en Nueva York estableció un compromiso con los migrantes, y que iba a plantear su beneplácito por la propuesta presidencial de regulación migratoria de 11 millones de personas: “Estamos atentos a ese proceso y deseamos que le apoye el Congreso”.