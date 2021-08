Rosario Robles a 2 años de su arresto: ‘soy la única en la cárcel, la única perseguida’

A un día de cumplirse dos años de su encarcelamiento, Rosario Robles Berlanga señaló que está recluida injustamente, “soy la única en la cárcel y la única perseguida”, y reiteró que se le castiga por actos que supuestamente cometieron otros, sin que se actúe contra terceros.

Además, afirmó que se encuentra privada de la libertad porque es mujer.

“El día 13 de agosto cumplo 2 años de estar recluida injustamente. El odio, la venganza y el miedo me han traído a estos cuatro muros. Estoy privada de mi libertad porque soy mujer y me llamo Rosario Robles. La prueba contundente es que soy la única en la cárcel”, afirmó la exfuncionaria en una carta que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

La titular de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto cumplirá este viernes 13 de agosto dos años de estar presa en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) del desvío de recursos públicos por la llamada ‘Estafa Maestra’.

“¿Por qué soy la única a la que persiguieron, lo hicieron además utilizando una denuncia (que no me menciona) de una organización –Mexicanos Contra la Corrupción- que desde el poder se descalifica, pero que se utiliza cuando les conviene, porque no tenían ninguna otra ni siquiera de la Auditoría Superior de la Federación”, dijo la exfuncionaria.

Además, rechazó que no quiera cooperar con las autoridades. “Fui yo la que me presenté desde la primera audiencia para esclarecer los hechos. Lo que no estoy dispuesta es a mentir (como lo han hecho otros) para alimentar una narrativa política que nada tiene que ver con la verdad y la justicia”.

Expresó que hay quienes se han hecho a un lado para que todos los dardos se dirigieran hacia ella. Que ha sido tratada injustamente por la justicia pero a pesar de eso no está dispuesta a mentir.

“Pero no dejo de cuestionarme. A los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mí que di la cara, que me presenté, que estoy acusada de un delito menor, me aplicaron la cárcel. Entonces, ¿es mejor huir?”, señaló Robles Berlanga.

A Robles se le acusó de la “omisión” de informar a su superior jerárquico (el expresidente Peña Nieto) del desvío de 5 mil 73 millones de pesos en Sedesol y Sedatu cuando ella era titular de cada una de las dependencias.

“Se dice que 10 dependencias públicas y ocho universidades triangularon recursos públicos, ¿por qué soy la única a la que persiguieron? (…) Se me castiga por actos que supuestamente cometieron otros, pero en ningún caso han podido demostrarle a esos terceros alguna responsabilidad”, aclaró.

“México está en deuda con el debido proceso y la presunción de inocencia, México está en deuda con los derechos humanos de muchas mujeres que aquí se encuentran, México está en deuda con una visión libertaria y progresista, En síntesis, México está en deuda con la justicia”, finalizó.

