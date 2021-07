AMLO dice a Aureoles ‘que ni se haga ilusiones’: No será invitado a reunión con góbers

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a reunirse pronto con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, debido a que hay “mucha politización”.

“Con todo respeto, le mando a decir al gobernador de Michoacán que no lo puedo recibir porque hay mucha politización y yo no me quiero meter en esas cosas. Que pase el proceso electoral, que terminen, se califiquen las elecciones, y entonces vemos”, comentó en su conferencia matutina.

Dijo que esto se debe a que no quiere que se produzcan debates ríspidos y que hay que cuidar la investidura presidencial.

El comentario surgió luego de que López Obrador afirmara que recibirá a todos los gobernadores del país, poco a poco, para revisar el plan de seguridad. “Ya sea que estén juntos o por grupos o uno a uno, pero los voy a recibir a todos”, añadió.

El pasado 29 de junio, Aureoles se presentó a las afueras de Palacio Nacional para presentar pruebas a López Obrador sobre que el narcotráfico supuestamente ayudó a Morena en las elecciones de Michoacán.

AMLO dijo en ese momento que no lo recibiría porque se trata de un tema electoral y, por lo tanto, Aureoles debía presentar evidencias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).

La elección a gobernador en Michoacán fue ganada por Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo.

Aureoles fue recibido por el fiscal general Alejandro Gertz Manero el 5 de julio. Y el martes, el gobernador de Michoacán se reunió con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, para denunciar la presunta injerencia.