‘Primero hagan su trabajo’: Mario Delgado a morenistas que buscan la presidencia de México

Antes de promocionarse como aspirantes a la candidatura presidencial de Morena en el 2024, que los integrantes del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador ‘hagan su trabajo’, demandó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Al reiterar que el candidato presidencial del partido se decidirá mediante encuestas, convocó a los que han expresado su decisión de buscar la candidatura a “concentrarse primero en las tareas que están realizando actualmente”.

Les advirtió que “será su buen o mal desempeño lo que va a evaluar la gente” y resaltó también que “sus resultados serán la principal carta de presentación para ganar la encuesta y ser quién encabece la continuidad del proyecto de transformación en el proceso electoral”.

También aclaró a los nuevos y a los diputados federales reelectos que “serán los directamente responsables de dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación”.

Lo anterior será -les aclaró- “trabajando siempre apegados a los principios de no mentir, no robar y no traicionar; así como a permanecer cercanos a la gente y representando con lealtad los intereses del pueblo de México”.

En sesión interna privada con legisladores federales y locales, Mario Delgado les adelantó que “a partir del primero de septiembre, los integrantes del grupo parlamentario de Morena serán los principales defensores del proyecto de transformación y los responsables de consolidar las reformas que han sentado las bases del cambio político y económico que se está llevando a cabo en el país”.

Entre las directrices, les indicó que deberán defender “un gobierno austero, volver delito grave la corrupción, la eliminación del fuero presidencial, la instauración de la consulta popular y la revocación de mandato; la desaparición de ´los moches´, la creación de un nuevo sistema educativo, la implementación de la paridad en todos los espacios del Gobierno Federal y los poderes Legislativo y Judicial, entre otras”.

También les confirmó que este jueves se llevará a cabo la elección del coordinador de los diputados federales de Morena, y que se elegirá, además, la propuesta de los morenistas para encabezar la Mesa Directiva el primer año de la LXV Legislatura.

Delgado garantizó que el método para elegir al coordinador se hará mediante “el voto libre y secreto, privilegiando mecanismos completamente democráticos y transparentes”.

Aclaró también que el partido exige a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión “a aprobar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para debatir y, en su caso, desaforar a Benjamín Huerta, acusado de abuso sexual de menores, y a Mauricio Toledo, investigado por enriquecimiento ilícito”.

“Que se hagan responsables quienes estén obstaculizando este periodo extraordinario; en Morena queremos que haya justicia, que no haya impunidad y, finalmente, el desafuero implica eso, que enfrenten a la justicia, que tengan la oportunidad de defenderse pero que no se escuden en el fuero para evadir responsabilidades”, aseguró.