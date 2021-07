Astillero, Aristegui y ‘youtuberos’ han ayudado a AMLO a alentar una mentira: Loret de Mola

Loret de Mola aseguró que él no supo que la detención de Florence Cassez se trató de un montaje. (@CarlosLoret)

Tras comparecer ante un juez para responder sobre el montaje de la detención de Florence Cassez y Alfonso Vallarta, el periodista Carlos Loret de Mola señaló que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha usado este caso para desacreditar su trabajo periodístico.

En un video compartido en su cuenta de Twitter, el comunicador agregó que, además, periodistas como Carmen Aristegui, Julio Astillero, así como medios como La Octava y diversos “youtubers”, le han lavado la cara al presidente López Obrador y han impulsado la versión de que, como presentador de Televisa, tuvo un papel deliberado en la difusión del montaje del caso Cassez.

“No acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje porque esa ha sido la versión que ha montado el presidente de la República en torno a algo que sucedió hace 16 años. Y no ha tenido empacho en usar el poder del Estado para alentar esta mentira”, aseveró.

“Y ha contado con instrumentos útiles como los medios de comunicación que se la viven lavándole la cara: Carmen Aristegui, Julio Astillero, La Octava, los youtuberos, otros más, que han alentado esta mentira acusándome a mí”.

Este lunes, luego de varios aplazamientos, se llevó a cabo la audiencia de careo entre Loret de Mola e Israel Vallarta, quien está acusado de encabezar la banda de secuestradores Los Zodiaco.

Familiares de Vallarta explicaron a El Financiero que la diligencia se prolongó varias horas y se realizó por videoconferencia, la cual fue autorizada por el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales.

El careo fue solicitado por la defensa con el fin de que el periodista testificara sobre el montaje televisivo del 9 diciembre de 2005, en el que dio a conocer la detención de Israel Vallarta y de la ciudadana francesa Florence Cassez, durante un operativo de la Policía Federal en el rancho Las Chinitas, en la alcaldía Tlalpan.

Al respecto, Loret de Mola señaló que sus dos principales acusadores, quienes eran colaboradores de su noticiario, Laura Barranco y Juan Manuel Magaña, se retractaron ante el juez y reconocieron que al momento de la transmisión de la detención de Vallarta y Cassez no sabían que era un montaje y que por ello no lo alertaron.

“Laura Barranco aceptó ante un juez que no lo alertó del montaje. Juan Manuel Magaña, jefe de información, aceptó frente al juez que él no sabía que había un montaje y que por eso no lo alertó de nada. Ninguno pudo probar lo que venía diciendo”, aseveró el periodista.

“Fue un error no haberme dado cuenta”

Loret de Mola insistió en que las acusaciones de que participó activamente en la difusión del montaje del caso Cassez son una manera de desacreditar su trabajo como periodista, ya que en el presente sexenio ha exhibido casos como los sobornos a los hermanos del presidente Pío y Martín López Obrador.

“Para ellos el, caso Cassez es un arma para intentar desacreditar estas verdades. Tender cortinas de humo para esconder la realidad”, expuso.