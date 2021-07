AMLO va por reforma constitucional en materia eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que alista una reforma constitucional en materia eléctrica para garantizar la generación y el despacho de energía privilegiando el interés público y la protección civil.

Durante la evaluación de apoyos a damnificados por inundaciones en Tabasco, resaltó que tras el decreto que emitió su gobierno en enero, se presentó un amparo que interpuso una empresa extranjera para invalidar que se pudiera generar energía eléctrica en la central hidroeléctrica de Chicoasén, Chiapas.

Afirmó que ahora se tiene un buen manejo de las hidroeléctricas del Río Grijalva, pero a pesar de ser energía limpia, no se les dejaba turbinar en el pasado como ahora, en que han elevado su producción en 200 por ciento.

“Se ha estado turbinando también como nunca al grado de que se ha incrementado la generación de energía en las hidroeléctricas más del 200 por ciento, tan es así porque estaban paradas, porque no les daban oportunidad de subir la energía a la red, no había despacho como le llaman, todo para beneficiar a las empresas privadas”, expresó.

El presidente criticó que esa infraestructura “subutilizada” y por eso decidió que hacer falta un cambio a la Constitución para evitar que esto siga ocurriendo.

“Emitimos un decreto que empezó a tener efectos el 1 de enero de este año y hace como 20 días una empresa extranjera interpuso un amparo en contra del decreto. Fíjense lo que significaba el manejo de la política económica en el periodo neoliberal, poner por delante el interés de las empresas, lo mercantil, aun tratándose no sólo del interés público, sino de la seguridad de la gente, de la protección civil, de que no se inunde los pueblos, la planicie de Tabasco, eso no les importaba”, sostuvo.

Y puntualizó: “Por eso nunca más debe volver la política neoliberal, nunca más, y por eso mismo es que vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional, yo tenía pensado inicialmente sólo reformar la ley para corregir esa situación, pero llegue a la conclusión después de ese amparo de que necesitamos una reforma constitucional para que se considere como prioritario el interés público y la protección civil, la seguridad de los ciudadanos”.