¿Se viene ‘pleito’ en Morena? Estos son los aspirantes a liderar la 4T en San Lázaro

Con “madruguetes” y “falsedades”, en Morena se calienta la pelea interna por la coordinación parlamentaria en la Cámara de Diputados.

En entrevistas con EL FINANCIERO, Yeidckol Polevnsky y Leonel Godoy, dos de los principales prospectos a conducir la mayoría parlamentaria morenista en San Lázaro, desmintieron las versiones filtradas y difundidas de que, en la reunión del 17 de junio entre el presidente del partido, Mario Delgado, con los diputados federales electos y reelectos, se eligió al actual coordinador, Ignacio Mier, para continuar en el cargo en la próxima legislatura.

“No, no fue así, eso no es lo correcto. En primera yo no fui invitada a esa reunión; en segunda, no son los tiempos todavía. Se requiere el tiempo suficiente para que estén todos los diputados ya designados, los de mayoría, los plurinominales y poder hacer una elección democrática, como lo establece el estatuto de Morena y el reglamento que se hizo, con los lineamientos para la Cámara de Diputados”, explicó Polevnsky, expresidenta de ese partido.

“Será hasta que se haga esta elección cuando se califique a todos los diputados”, indicó. Al reconocer ante este diario que sí aspira a ser la coordinadora, recalcó que “el presidente del partido no tiene por qué meterse, no es lo correcto y además él ya tiene mucho trabajo; ésa una decisión sólo de los diputados”.

En su oportunidad, Leonel Godoy aclaró que “es falso, no se hizo ninguna elección; será hasta que se tenga toda la lista de los diputados, de mayoría y los plurinominales, no es posible eso todavía”.

Reveló que, en encuentro personal con Ignacio Mier, “acordamos apoyar al que ganara. Estamos en el proceso todo el mundo y es falsa la versión difundida, sencillamente porque no se tiene todavía la lista oficial de los plurinominales”.

Precisó que “el único que se ha pronunciado abiertamente soy yo, aunque también Ignacio Mier, pero no lo ha dicho públicamente, porque es el coordinador ahorita; también se menciona a Yeidckol Polevnsky y a Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE”.

“Hasta el momento no hay una decisión tomada; no es una decisión, eso es votación sólo entre los diputados electos y reelectos, nadie lo decide más que el grupo en sesión plenaria”, enfatizó.

Cuestionado sobre el “madruguete” del diputado Mier Velasco, dijo que “lo que ha estado generando es discusión, tenemos reunión el jueves próximo con el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado, y ahí vamos a ver cómo andan las aguas”.

Ambos prospectos ofrecieron “unidad” en la bancada y aseguraron que hay un “muy buen ambiente” y una “buena relación entre todos. Primero, debemos estar unidos; segundo, ponerle atención y una relación especial con nuestros aliados del PT y del PVEM; tercero, hay que buscar aliados con legisladores de otros partidos que coincidan con nuestra agenda legislativa, y, cuarto, sacar todas las iniciativas del partido, incluidas las del Presidente que ayuden a la transformación de este país y que ayuden a la gente”, expuso Godoy Rangel.

Yeidckol Polevnsky ofreció “unidad, fortaleza interna y diálogo con la oposición”, aunque anticipó que “será difícil con la oposición, porque ellos sólo buscan los espacios de poder, el dinero y el manejo del presupuesto para sus privilegios”.

Aseguró que buscará consensuar todas las iniciativas y que, si votan en contra sólo por consigna, el PAN, PRI, PRD y MC “nuevamente quedarán evidenciados de que sólo les interesa obstaculizar al gobierno, sin tener propuestas ni proyecto, como ha sido hasta el momento”.

PERFIL

LEONEL GODOY RANGEL

Exgobernador de Michoacán

Fue gobernador de Michoacán (de 2008 a 2012) y fue secretario de Gobierno en la Ciudad de México (de 1999 a 2000).

Fue además fundador y dirigente nacional del PRD, partido por el que fue senador y diputado federal en dos ocasiones.

Es un experto abogado penalista egresado de la UNAM.

IGNACIO MIER

Líder de Morena en San Lázaro

Es un empresario poblano expriista cercano a Manuel Bartlett y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Fue secretario general de Gobierno de la alcaldía de Puebla y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Además, fue diputado federal y local por el estado. En 2006 se sumó a la candidatura presidencial de López Obrador.

YEIDCKOL POLEVNSKY

Exlíder de Morena

De origen empresarial, es expresidenta nacional de Canacintra.

También fue dirigente nacional interina de Morena.

Polevnsky Gurwitz fue electa diputada federal, senadora. además de candidata del PRD al gobierno del Estado de México, cuando ganó Enrique Peña Nieto. En 2006 se integró a la campaña de López Obrador.

SERGIO GUTIÉRREZ

Representante de Morena ante el INE

Actualmente es diputado federal reelecto por el Estado de México, además de representar a Morena ante el Instituto Nacional Electoral.

Es abogado en Derecho Constitucional, egresado de la Escuela Libre de Derecho.

Fue subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal.