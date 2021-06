No, hijo de AMLO no será dueño del Cruz Azul: esto fue lo que dijo el presidente

Luego de que a través de redes sociales se expusiera que uno de los hijos del presidente Andrés Manuel López sería dueño del equipo de futbol Cruz Azul, el mandatario sostuvo este miércoles que ningún ser humano debe ser esclavo del dinero y, además, enfatizó la importancia de exponer noticias falsas en las ‘mañaneras’.

En ese sentido, reiteró que las conferencias matutinas tendrán una sección semanal: un ‘Quién es quién’ de fake news.

“Cuando me toca dar un consejo a alguien que quiero mucho, ya sea de mi familia, hijos, amigos, el consejo que doy, el principal, es: no se dejen envolver por lo material. Que solo siendo buenos, podemos ser felices. Esa es la esencia de la educación, no es tener lo básico, no se trata de eso, no puede ser la ambición. Afortunadamente mis hijos tienen esa formación”, comentó el titular del Ejecutivo.

En Twitter, el comentarista Luis Fernando Ortiz publicó que según fuentes cercanas, uno de los hijos del mandatario sería el nuevo dueño de la máquina celeste. Además, refirió que Grupo Salinas “también entraría en la operación”.

López Obrador dio a conocer estas menciones en su conferencia y remarcó la importancia de implementar la nueva sección.

“Sí vamos a tener esta sección, una vez por semana. Estoy viendo quién nos ayuda porque tiene que hacer el análisis de todo y aquí presentar que no es cierto, cuáles son las noticias falsas”, apuntó.