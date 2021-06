Esto dijo Kamala Harris sobre su reunión con AMLO

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, aseguró que se deben mejorar las condiciones y atender las necesidades de la población para evitar que la población tenga que salir de su país.

En su primera reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Harris aseguró que se deben atacar de raíz las causas de la migración en Centroamérica y México, ya que las condiciones obligan a la población a moverse hacia el extranjero.

“La crisis en la frontera en una gran parte proviene de los problemas en estos países, no puedo decirlo con certeza, pero casi todas las personas no quieren irse de sus países y cuando lo hacen es porque huyen del peligro o no pueden satisfacer sus necesidades”, indicó.

Asimismo, la vicepresidenta calificó como fructífera su primera reunión presencial con AMLO ya que se elaboró un diagnóstico de la situación en la que se encuentra el país en materia de migración, seguridad y economía.

Reiteró que la Casa Blanca está dispuesta a trabajar con el gabinete de AMLO y miembros del sector económico para impulsar un desarrollo en el país, en conjunto con Canadá.

Indicó que se abordaron temas de drogas, tráfico de armas y seguridad en los puertos, ya que a diario se transportan millones de opiáceos desde China, los cuales son trasladados a EU.

Con respecto al tema de las visas, Harris y AMLO hablaron de la necesidad de flexibilizar los requisitos para la solicitud de visas hacia EU, pero que esperarán hasta la conformación del equipo binacional para discutir el tema a detalle.

A su vez, mencionaron la necesidad de reexaminar algunas restricciones impuestas para los viajeros entre ambos países, las cuales se agudizaron durante el gobierno del presidente Donald Trump.

En materia laboral, Harris anunció la inversión de 130 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral en México, y que ambos países trabajarán con diversos sindicatos para lograr lo acordado en el T-MEC.

Por último, estimó que EU país tendrá un incremento en el Producto Interno Bruto (PIB) del 6.4 por ciento, con lo que esperan ayudar a México con varias inversiones.