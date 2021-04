‘Me fue bien, no tuve reacciones graves’, dice AMLO tras vacunarse contra el COVID

López Obrador aseguró que no tuvo reacciones tras inocularse contra el coronavirus, por lo que cumplió con su agenda. (Cuartoscuro)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este miércoles que le fue bien y no presentó reacciones tras aplicarse la vacuna contra COVID-19.

El mandatario sostuvo que atendió los temas pendientes de su agenda y aprovechó para hacer un llamado a que los adultos mayores se vacunen contra el coronavirus.

“Me fue bien, normal. No tuve que parar mis actividades, desahogué toda la agenda y atendí todos los temas. No hay reacciones graves, afortunadamente. Por eso vuelvo a llamar a los adultos mayores para que si no se han vacunado, lo hagan”, comentó AMLO durante la ‘mañanera’.

En ese sentido, apuntó que las personas mayores que no se vacunaron, aprovechen que las brigadas asistirán de nueva cuenta a los municipios para aplicar la segunda dosis del inmunizante.

“Van a regresar (las brigadas) para aplicar segundas dosis y pueden aprovechar. Va a quedar abierto para que nos cuidemos y haya protección a todos”, dijo.

El tituar del Ejecutivo recibió el día de ayer la vacuna contra el virus de AstraZeneca.