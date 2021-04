AMLO recibe, por fin, vacuna COVID de AstraZeneca

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió este martes la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca desde la conferencia matutina, la cual se lleva a cabo en Palacio Nacional.

Al inicio de la conferencia, comentó que con esta acción quería hacer un llamamiento a las personas adultas mayoes para que también reciban la vacuna.

“Me voy a vacunar porque quiero hacer una convocatoria, un llamamiento, a todos los adultos mayores, los que se están quedando sin aplicarse la vacuna, por alguna preocupación que tengan. Decirles que estamos nosotros seguros de que no hay ningún riesgo, ningún peligro, que no hay reacciones graves”, dijo.

La teniente enfermera Medina Vega fue quien tuvo a su cargo la aplicación de la vacuna. Le enseñó la jeringa y la dosis que le fue aplicada y explicó que era de AstraZeneca.

Antes de aplicar la dosis, la teniente enfermera le preguntó al mandatario si había presentado fiebre en las últimas 24 horas, si había tenido algún síntoma de COVID-19 en las últimas horas, si era alérgico a algún medicamento y si ha tenido una transfusión sanguínea en los últimos tres meses. A todas ellas, López Obrador respondió que no.

Mencionó que se encontraba tranquilo antes de recibir la dosis, y la teniente explicó que puede presentar reacciones como dolor en el sitio de la aplicación, inflamación o enrojecimiento, por lo que es importante no manipular ni aplicar compresas calientes en el lugar, así como no rascar. Otras reacciones serían dolor de cabeza, malestar general, cansancio, dolor articular, dolor muscular e incluso fiebre. Por ello, permanecerá en vigilancia 30 minutos.

La enfermera entregó a López Obrador la cartilla con el registro de su vacuna.

El presidente pidió a adultos mayores aplicarse la vacuna COVID. (Especial)

“Un llamado a los adultos mayores para que todos nos vacunemos, no hay ningún riesgo para empezar, no duele la vacuna, estaba yo viendo que me la colocaron en el mismo brazo donde tengo todavía la marca de cuando estábamos niños, no sé si era para sarampión o viruela. No pasa nada absolutamente, que si no se aplicaron la primera dosis porque lo estaban pensando, cuando lleguen de nuevo al municipio para aplicar la segunda dosis pueden aprovechar para aplicarse la vacuna y protegernos todos”, añadió el mandatario.

Fue cuestionado sobre cuándo le tocaría la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, a lo que respondió que dentro de un mes o mes y medio. Sobre si también se la aplicará en vivo en la conferencia matutina, dijo que no. “No, ya no, con esto es suficiente”.