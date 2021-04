Si INE ordena bajar otra ‘mañanera’, sería un golpe de Estado técnico: López Obrador

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, consideró que sería un ”golpe de Estado técnico” bajar otra conferencia de prensa matutina tras la medida cautelar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“No podrían hacerlo porque es derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o cualquier reglamento. Imagínense, sería un golpe de Estado técnico”, subrayó el mandatario durante la ‘mañanera’ en Palacio Nacional.

El día de ayer, el INE aplicó una medida cautelar en tutela preventiva contra el presidente de la República a fin de respetar la veda electoral, esto debido a que en la ‘mañanera’ del 16 de abril, López Obrador emitió expresiones y proyectó imágenes relativas a beneficiarios de programas sociales y a acciones de su mandato.

Al respecto, AMLO pidió a los reporteros no preguntar cosas “comprometedoras” durante la conferencia de prensa matutina.

“Hay que cuidarnos. Ayúdenme, no me pregunten cosas que sean comprometedoras, porque si me preguntan, les tengo que contestar”, dijo el mandatario este martes en Palacio Nacional.