¡Hay INE! El 42% de la ciudadanía respalda negativa a candidatura de Salgado Macedonio

Una encuesta nacional de EL FINANCIERO indica que el 42 por ciento de los entrevistados avala (opina bien o muy bien) que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya retirado la candidatura de Félix Salgado Macedonio en Guerrero por no haber entregado informe de gastos de precampaña. En contraste, el 27 por ciento opina mal o muy mal de esa decisión. Por otro lado, solamente 6 por ciento aprueba las declaraciones de Salgado Macedonio de que si no le devuelven la candidatura no habrá elecciones en ese estado, mientras que el 60 por ciento de los consultados opina mal o muy mal de esas declaraciones del morenista.

Según el sondeo, realizado a 500 adultos por vía telefónica, el 47 por ciento opina que en el caso de Salgado Macedonio el INE ha actuado con imparcialidad y apego a la ley, mientras que el 27 por ciento cree que ha actuado bajo intereses partidistas. El liderazgo de Morena ha acusado al instituto electoral de estar al servicio de los intereses del PRI y del PAN.

La percepción de que el INE ha actuado con imparcialidad y apegado a la ley varía entre 73 y 80 por ciento entre los simpatizantes del PAN, PRI y PRD, en tanto que se registra 49 por ciento entre los seguidores de Morena.

Por el contrario, la percepción de que el instituto ha actuado con intereses partidistas registra entre 16 y 20 por ciento entre los seguidores de los tres partidos que forman la alianza Va por México y 32 por ciento entre los morenistas. Según estos datos, los simpatizantes de Morena que creen que el INE ha actuado con apego a la ley superan a los que creen que actuado bajo una lógica partidista. Entre el segmento de los apartidistas la percepción de imparcialidad alcanza 37 por ciento, y la percepción de una postura partidaria del INE registra 29 por ciento, con un 34 por ciento que no dio opinión.

Al preguntar cómo votarían si hubiese una consulta ciudadana, el 15 por ciento manifestó que Salgado Macedonio sí debe ser candidato, y el 56 por ciento dijo que no debe ser candidato, con 29 por ciento sin opinión.

¿Hasta qué punto el asunto de Salgado Macedonio y los subsiguientes ataques al INE podrían ayudar o perjudicar a Morena en las elecciones? De acuerdo con la encuesta, el 8 por ciento de los consultados dijo que todo el asunto beneficiará a Morena, mientras que el 37 por ciento opina que va a perjudicar electoralmente a ese partido político. El 38 por ciento no cree que ayude o perjudique la suerte electoral de Morena y el 18 por ciento no dio opinión.

OTROS TEMAS

En la encuesta también se abordaron otros temas. La extensión del mandato del Presidente de la Suprema Corte hasta 2024 se encontró con un rechazo mayoritario: el 22 por ciento dijo estar de acuerdo con la extensión y el 62 por ciento, en desacuerdo. Respecto a solicitar datos biométricos para tener una línea celular, el 21 por ciento respondió estar de acuerdo y el 64 por ciento en desacuerdo.

Finalmente, el asunto de la geolocalización en las transacciones bancarias tuvo 27 por ciento de apoyo y 57 por ciento de rechazo. Aunque distintas en su naturaleza, las tres medidas se topan con la negativa de los mexicanos.

Metodología: Encuesta nacional realizada por vía telefónica a 500 mexicanos adultos el 17-18 de abril de 2021. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.4 por ciento.

Patrocinio: El Financiero. Realización: Alejandro Moreno.