Condenan a 21 años de prisión a 3 mexicanos en El Salvador por tráfico de armas

Un tribunal de sentencia de El Salvador condenó a 14 y 21 años de cárcel a tres mexicanos y a cuatro ecuatorianos por el tráfico de más de 1.200 kilogramos de cocaína, valorados en más de 31.6 millones de dólares, informó este jueves la Fiscalía General.

Los extranjeros fueron capturados por la Marina Nacional en agosto de 2024 y se les incautaron “varias armas de guerra, municiones y cargadores”, según la Fiscalía.

Los ecuatorianos Enrique Geovanny Franco Delgado, Edisson Manuel Delgado Franco, Freddy David Marín Mero y Wilber Alfonso Chávez Chávez recibieron una condena de 14 años de prisión por tráfico de drogas.

Mientras que los mexicanos Benjamín Visaiz Rodríguez, Miguel Ángel Moreno Andrade y Luis Ángel Visaiz fueron sentenciados a 21 años de cárcel por tráfico de armas.

Los cargamentos de cocaína, de acuerdo con la información de la Fiscalía, eran trasladados en tres embarcaciones y fueron localizados en aguas del Pacífico salvadoreño.

En 2024 se incautaron de más de 17.2 toneladas de droga valoradas en 422,7 millones de dólares, según reportes oficiales.

En 2025 las incautaciones sumaron poco más de 25 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, con un valor superior a los 618,7 millones de dólares.

Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, se han incautado de 73.8 toneladas de droga en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele (desde 2019), con un valor económico de 1.736,5 millones de dólares.

El Salvador se convertirá en el país más seguro del mundo: Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que su país está en camino de convertirse en el “más seguro del mundo” por la reducción de los índices de criminalidad, un logro marcado desde marzo de 2022 por la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas.

“Aunque las tasas de criminalidad ya están en niveles extremadamente bajos, aún las estamos reduciendo más. En camino de convertirnos en el país más seguro del mundo”, publicó Bukele en X.

Esto fue en respuesta a una publicación de un usuario de la red social, que compartió un cuadro en el que dice que la tasa de homicidios de El Salvador hasta octubre es de 0.97 por cada 100 mil habitantes, con 48 muertes. Bukele no desmintió ni ratificó la cifra directamente.

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el país centroamericano ha registrado 49 homicidios hasta agosto pasado, mientras que en 2025 fueron 82 en todo el año.