¿Detienen a Jennifer Lopez por robo? La foto policial de una mujer que confundió a las redes

Usuarios en redes sociales destacaron el parecido de la mujer de la foto policial con Jennifer López.

Una foto de Jennifer López causó confusión en redes sociales al estar relacionada con un presunto robo. La imagen de una mujer detenida comenzó a circular y los usuarios reconocieron en ella a la cantante.

Sin embargo, en realidad se trata de Cyrena Anne Quast, de 35 años, quien fue arrestada en Minnesota, Estados Unidos.

Quast fue detenida el 30 de agosto en Monticello, Minnesota, luego de robar dos paquetes dobles de baterías para herramientas eléctricas, cuyo valor era de 580 dólares, de acuerdo con la denuncia penal citada por medios estadounidenses.

El caso tomó notoriedad no solamente por la acusación de robo, sino por la fotografía que le tomaron al ingresar a la mujer a la cárcel del condado de Wright.

Esto sabemos sobre la ‘confusión’ de una mujer con Jennifer López

La imagen de Cyrena Anne Quast se hizo viral en redes sociales debido al notable parecido que usuarios encontraron entre ella y Jennifer Lopez.

En redes sociales señalaron que el parecido consiste principalmente en sus facciones, cabello y apariencia, en general.

La comparación fue suficiente para que surgieran bromas relacionadas con la trayectoria musical de Lopez.

Algunos usuarios incluso hicieron juegos de palabras con Jenny from the Block, uno de los temas más conocidos de Jennifer Lopez, para referirse a la mujer detenida como “Jenny from D-Block”. Incluso hubo quienes ya aseguraron que en realidad se trata de la “doble de Jennifer López”.

¿Por qué detuvieron a la ‘doble de Jennifer López’?

De acuerdo con la denuncia citada por medios estadounidenses, el empleado de una tienda reconoció a la mujer después de que presuntamente ocurriera otro robo similar en el establecimiento días antes.

El trabajador dio a la policía información relacionada con el vehículo que usó. Gracias a esos datos, Quast fue detenida y, según los reportes, admitió que se llevó las baterías.

La mujer fue ingresada a la cárcel del condado de Wright y quedó registrada bajo un cargo de robo como delito menor agravado. Fue liberada al día siguiente de su arresto, según los reportes, pero su foto y parecido con JLo se mantuvieron en redes sociales.