María Corina Machado critica ‘suavecito’ acuerdo petrolero de Trump: ‘Desconocemos cómo nos beneficia’

La cautelosa respuesta refleja la difícil posición de Machado mientras busca regresar a Venezuela y, con el tiempo, competir por el poder. (EFE).

La líder opositora venezolana María Corina Machado evitó criticar directamente un importante acuerdo petrolero entre las autoridades interinas del país y el gobierno de Donald Trump, aunque cuestionó la autoridad de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para negociarlo.

“Aún no se conoce el verdadero alcance de este acuerdo, quién firma, qué es lo que realmente se firma, quién pone el dinero, quien da las garantías, cómo beneficia esto a los venezolanos”, dijo Machado. Agregó que los recursos del país pertenecen a los venezolanos y no a lo que calificó como el “régimen ilegítimo” de Rodríguez.

Sin embargo, Machado no pidió que se anule el acuerdo petrolero. En cambio, presentó a Estados Unidos como el socio natural de Venezuela para desarrollar sus vastos recursos energéticos y pidió una “alianza sólida y mutuamente beneficiosa” para ambos países, así como para empresas, inversionistas y trabajadores.

La cautelosa respuesta refleja la difícil posición de Machado mientras busca regresar a Venezuela y, con el tiempo, competir por el poder.

Para hacerlo necesitaría el respaldo de la administración Trump, que ha convertido el acuerdo petrolero en un elemento central de su relación con Rodríguez y espera que futuros gobiernos venezolanos lo respeten.

Machado centró sus críticas en las condiciones en las que se negoció el acuerdo y promovió su propio plan para atraer inversión privada, que contempla normas aprobadas públicamente y licitaciones abiertas.

Sus declaraciones se producen casi una semana después de que la administración Trump y Venezuela anunciaran un amplio acuerdo petrolero que otorga a Estados Unidos el control de unos 6 mil millones de barriles de crudo venezolano.

Otros integrantes del movimiento político de Machado han adoptado una postura más dura y sostienen que cualquier acuerdo firmado por Rodríguez carece por completo de validez porque ella no tiene legitimidad.

Los chavistas de línea dura, por su parte, han acusado a Rodríguez de ceder el control de un recurso fundamental para la identidad nacionalista del movimiento.