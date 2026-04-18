¿Regresa María Corina Machado a Venezuela? Dice estar en conversaciones con EU para coordinar su retorno

A inicios de marzo, Machado anunció que regresaría a Venezuela en las próximas semanas tras la captura de Nicolás Maduro.

La principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo que está “coordinando” su regreso al país con Estados Unidos, sin precisar una fecha.

Machado, en una rueda de prensa celebrada el sábado en Madrid, afirmó estar en contacto “permanente” con funcionarios de la administración Trump y “confía” en el proceso gradual que Washington está impulsando en su país.

“Mi regreso a Venezuela tiene como objetivo asegurar que canalicemos la angustia y los anhelos de democracia de los venezolanos de una manera cívica y organizada, centrada en un proceso electoral”, dijo Machado.

Las conversaciones con Estados Unidos han sido “detalladas y francas” y se han mantenido “privadas” de común acuerdo, dijo Machado, y agregó que esto también se aplica a su opinión sobre ciertos temas, cuando se le solicita.

Posteriormente, Machado se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las críticas más acérrimas de Sánchez, antes de dirigirse a miles de venezolanos que ondeaban banderas en el centro de la ciudad y coreaban “Valiente, valiente”.

“Hoy comienza nuestro regreso a casa”, dijo a la multitud. “Ninguna tiranía volverá a poner un pie en Venezuela”.

Regreso de Corina Machado pondrá a prueba a Delcy Rodríguez

Agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por “arriesgar la vida” de ciudadanos estadounidenses para lograr un cambio en Venezuela, y defendió el ofrecimiento del Premio Nobel de la Paz como un “mandato” del pueblo venezolano.

A principios de marzo, Machado dijo que regresaría en las próximas semanas, tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero.

Su llegada pondría a prueba la tolerancia de la presidenta interina Delcy Rodríguez hacia la disidencia y el compromiso de Estados Unidos de respaldar a la líder opositora a la que una vez prometió proteger. Machado se había mantenido prácticamente oculta tras las elecciones de 2024, que Maduro afirmó haber ganado y cuyo triunfo fue reconocido internacionalmente por su partido.

Rodríguez ha actuado con rapidez para aprobar una nueva legislación energética y liberar a presos políticos, dando la bienvenida a funcionarios y empresas estadounidenses que buscan abrir su economía.

Sin embargo, Machado afirmó el sábado que el gobierno de Rodríguez representaba “caos, violencia y terror”.

Machado presiona por elecciones libres y calendario electoral en Venezuela

Machado afirmó que Rodríguez solo está tomando medidas para desmantelar la corrupción en el gobierno para cumplir con las exigencias de Estados Unidos y no debido a un “cambio de opinión”.

“Son muy conscientes de las consecuencias que acarrearían por parte de Estados Unidos si no cumplen con lo prometido”, afirmó.

Machado afirmó que unas elecciones “libres y justas” son fundamentales para garantizar la estabilidad y la paz, y así lograr una “transición ordenada” en el país. “La sociedad venezolana clama por un calendario electoral y fechas específicas”, añadió.

Machado ha estado de gira por ciudades europeas, reuniéndose esta semana con el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro neerlandés Rob Jetten y la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Machado declinó una invitación para reunirse con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien ha manifestado su apoyo a Rodríguez.

Desde que derrocó a Maduro a principios de enero, el gobierno estadounidense ha tomado medidas para aliviar las sanciones petroleras y financieras contra Venezuela, con el objetivo de ayudar a reinsertarse en los mercados financieros del país y asegurar su producción de petróleo en medio de la crisis energética causada por la guerra con Irán.