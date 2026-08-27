‘Robo de película’ en España: Se llevan tesoro de la Edad de Bronce con 10 kilos de oro... en 4 minutos

El Tesoro de Villena, uno de los conjuntos más valiosos de la Edad de Bronce en Europa y que alberga el museo mfue robado este jueves. (Foto: EFE)

El Tesoro de Villena, considerado uno de los conjuntos de orfebrería más valiosos de la Edad de Bronce en Europa, fue robado durante la madrugada de este jueves del museo de esta localidad de Alicante, en el este de España.

La Guardia Civil y la Policía Judicial ya investigan el robo. Los ladrones tardaron apenas tres o cuatro minutos en llevarse gran parte de las piezas que integran la colección. El rápido ingreso y salida del recinto provocó que se activaran las alarmas del complejo, informó el alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán.

Durante una rueda de prensa, el funcionario detalló que los delincuentes dejaron únicamente tres vasijas de plata, un brazalete y parte de los adornos de un bastón. También quedó una de las cuatro coronas que formaban parte del tesoro, la cual, según explicó, “se les ha caído” a los ladrones, además de una arracada, término utilizado para referirse a un pendiente.

¿Qué sabemos del robó el Tesoro de Villena?

Por ahora, todas las hipótesis permanecen abiertas. La Guardia Civil de España informó que, de acuerdo con las imágenes obtenidas durante la investigación, los responsables serían “varias personas con varios vehículos”.

Las autoridades analizan las grabaciones y otros indicios para determinar cómo ocurrió el robo y establecer la identidad de los responsables.

Así es el tesoro de casi 10 kilos de oro robado en España

El Tesoro de Villena es un conjunto de orfebrería que data aproximadamente del año 1000 antes de Cristo y está compuesto principalmente por piezas de oro, cuyo peso total se acerca a los 10 kilogramos.

Su valor económico es difícil de determinar, ya que se trata de un conjunto arqueológico único, pero los expertos lo consideran de valor incalculable.

La colección incluye 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas de oro, además de tres botellas de plata, dos piezas elaboradas con una combinación de ámbar y oro y otra de hierro y oro. También forma parte del tesoro un brazalete de hierro.

De acuerdo con información del Museo de Villena, investigadores especializados consideran que se trata del conjunto de vajilla de oro más importante de la Edad del Bronce, comparable únicamente con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

El conjunto arqueológico tiene además una característica excepcional: contiene uno de los primeros ejemplos conocidos del uso del hierro en Europa occidental.

Se trata de dos piezas que podrían haber sido remates de un cetro o partes de una empuñadura. Lo extraordinario es que el hierro con el que fueron fabricadas proviene de un meteorito, según determinaron tres estudios recientes realizados por especialistas en metalurgia peninsular.

El director del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), Manuel Olcina, y el catedrático de Prehistoria de la Universidad de Alicante (UA), Gabriel García Atiénzar, explicaron a EFE que el robo representa la desaparición de un conjunto “unicum”, es decir, una colección singular y sin comparación.

¿Cuándo se descubrió el Tesoro de Villena?

El tesoro fue descubierto en diciembre de 1963 por el arqueólogo José María Soler y sus colaboradores.

Las piezas estaban ocultas dentro de una vasija enterrada en el lecho de una rambla, en el término municipal de Villena, localidad de unos 35 mil habitantes ubicada en el interior norte de la provincia de Alicante.

Más de seis décadas después de su descubrimiento, el conjunto se convirtió en una de las colecciones arqueológicas más importantes de España y Europa. Ahora, las autoridades buscan recuperar las piezas robadas.