Bukele se la ‘cobra’ a narcos mexicanos: Sentencian a 2 capos a 12 años de prisión

Con Nayib Bukele al mando, El Salvador ha emprendido una de las campañas más agresivas contra el crimen organizado en América Latina.

Una corte de El Salvador condenó este jueves 9 de abril a seis extranjeros, entre ellos dos narcotraficantes mexicanos, a 12 años de prisión.

El grupo fue procesado por las autoridades salvadoreñas por transportar un cargamento de 1.3 toneladas de cocaína con un valor de 32 millones de dólares, informó este jueves el Centro Judicial.

¿Quiénes son los mexicanos sentenciados en El Salvador por narcotráfico?

Los criminales de México fueron identificados como Joel Armento Montoya, Eduardo Contreras Leal y Alejandro Trías López.

Junto con ellos también fueron sentenciados los colombianos Óscar Arturo Perea Torres y Yonson Rentería de Cuero, y el ecuatoriano Miguel Ángel López Vásquez.

Los extranjeros fueron procesados por el delito de tráfico ilícito de droga y fue el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador quien dictó la sentencia.

Los procesados fueron intervenidos y capturados el 18 de mayo de 2024 a 880 millas náuticas al sur de la bocana El Cordoncillo en el estero Jaltepeque, a bordo de dos embarcaciones. El Estero de Jaltepeque se encuentra en los departamentos de San Vicente y La Paz, en la zona central de El Salvador.

De acuerdo con la información del Centro Judicial, en una primera embarcación “viajaban los colombianos y el ecuatoriano, quienes transportaban los bultos de droga, y en el segundo transporte se encontraban los mexicanos, quienes llevaban los suministros necesarios para movilizar la embarcación”. Las autoridades nunca dijeron hacia dónde iba el cargamento de cocaína.

En 2025 sumaron poco más de 25 toneladas de droga, la mayoría cocaína, las que fueron incautadas con un valor de más de 618.7 millones de dólares. De acuerdo con declaraciones del titular del Ministerio de la Defensa, René Francis Merino, la mayoría de esta droga fue localizada por la Marina Nacional en aguas del Pacífico salvadoreño.

Según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, un total de 73.8 toneladas de droga han sido incautadas en El Salvador durante la gestión del Gobierno del presidente Nayib Bukele, con un valor económico de mil 736.5 millones de dólares.

Nayib Bukele se ha convertido en uno de los aliados más sólidos de la campaña de Donald Trump contra los cárteles del narcotráfico en América Latina. Estuvo entre los mandatarios que acudieron a Miami al lanzamiento de la iniciativa Escudo de las Américas, que también incluye a Ecuador y Argentina.

La enviada especial de EU para el proyecto es Kristi Noem, a quien Trump le ‘dio las gracias’ como secretaria de Seguridad Nacional tras una serie de polétmicas que incluyeron la muerte de ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del ICE y una millonaria campaña publicitaria.