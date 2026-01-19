Chile continúa los trabajos para ‘apagar’ incendios forestales: Van 19 muertos y 75 heridos

Los equipos de bomberos intentaban el lunes contener los voraces incendios forestales que ya han devorado más de 30 mil hectáreas en el centro y sur de Chile y han dejado hasta el momento 19 fallecidos, 75 heridos y mil 500 damnificados.

El presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en dos regiones del país —Ñuble y Bío Bío— debido a los múltiples focos que han obligado además a la evacuación de unas 50 mil personas.

De acuerdo con el último balance divulgado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), hay al menos una quincena de incendios que siguen activos y que han consumido vegetación, además de haber alcanzado viviendas, vehículos destruidos e infraestructuras afectadas.

Además de Ñuble y Bío Bío, hay focos de fuego también en la región Metropolitana y La Araucanía, en el sur del país, y donde las autoridades han decretado alerta roja.

Suman 19 muertos por incendios forestales en Chile

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó en una rueda de prensa que en la madrugada se registró un nuevo fallecimiento producto de los incendios, por lo que la cifra total de muertos ascendió a 19.

Boric indicó a través de su cuenta de X que la noche de combate a las llamas “fue mejor que lo proyectado”, pero advirtió de que “las condiciones climáticas durante el día no serán buenas por lo que es posible que se reactiven focos”.

“Estamos trabajando con los alcaldes y gobernadores en terreno con todas las instituciones del Estado desplegadas”, agregó el mandatario.

El jefe de Estado volvió a mantener una reunión con el presidente electo, José Antonio Kast donde detalló que las llamas ya han consumido más de 30 mil hectáreas.

‘Es tremendamente difícil controlar incendios de este tipo’

“Controlar incendios de esta magnitud y con condiciones del tiempo que son desfavorables, producto del alto calor, del viento, de la falta de humedad, es un trabajo tremendamente difícil”, dijo Boric en una rueda de prensa.

En ese sentido, el presidente agradeció a los diversos países que brindarán auxilio al combate del fuego, sea con el envío de brigadistas, herramientas de trabajo o suministros. En particular, destacó el apoyo de Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, Canadá, Paraguay y Uruguay.

En ese marco, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo durante su conferencia matutina que México va a enviar apoyo a Chile por los incendios aunque no especificó cuál sería. “Están sufriendo una situación difícil”, comentó.

Las causas de los incendios aún son desconocidas y tanto la fiscalía como la Policía de Investigaciones (PDI) investigan sus razones. No obstante, los fuegos son habituales durante la temporada del verano austral en Chile debido a la combinación de altas temperaturas y sequía del aire.

En ese marco, Boric recordó que “el 99 por ciento de los incendios son por causa humana, ya sea por intención o por negligencia” e hizo un llamado a la población para tener “más responsabilidad”.

“Como es evidente y pueden todos haber visto, es mucho más fácil prevenir un incendio que combatirlo”, enfatizó.

En la misma línea se manifestó el presidente electo, quien por lo que hizo un llamado a los trabajadores rurales que realizan acciones preventivas, como la creación de cortafuegos y la limpieza de pastizales. “La prevención es nuestra mejor herramienta”, enfatizó Kast.

Según el más reciente informe de Senapred, al menos 325 viviendas quedaron completamente destruidas por el fuego a nivel nacional, mientras que se evalúan los daños provocados en otras mil 140.