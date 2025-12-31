Finlandia toma un buque por causar daños a cable submarino de telecomunicaciones

Las autoridades de Finlandia tomaron el control de un buque sospechoso de causar daños a un cable de telecomunicaciones, iniciando una investigación criminal sobre el último incidente reportado que afecta a los enlaces submarinos en el Mar Báltico.

La Guardia Fronteriza finlandesa interceptó el barco este miércoles después de que Elisa Oyj detectara una falla en un cable entre Helsinki y Tallin a primera hora de la mañana, según informó la policía en un comunicado. Se encontró que la cadena del ancla del buque estaba bajada al mar.

Se ha producido una serie de incidentes que han dañado cables submarinos de telecomunicaciones, conexiones eléctricas y gasoductos en el mar Báltico, que limita con Rusia y otros ocho países del norte de Europa. Muchos de ellos se han visto afectados por barcos que han arrastrado sus anclas en el lecho marino. Algunos expertos que trabajan en la región han implicado a Rusia, que emplea una gran flota de barcos fantasma para transportar petróleo sujeto a sanciones. Sin embargo, las autoridades nacionales no han revelado públicamente si han determinado que los daños fueron sabotaje o negligencia.

La Fiscalía General de Finlandia ha emitido una orden de procesamiento, según informó la policía. En este momento, el incidente se investiga como daño criminal agravado e interferencia agravada en las telecomunicaciones.

Está prevista una conferencia de prensa a las 16.00 horas, hora de Helsinki.

¿Cómo fue la detención que hizo Finlandia de un buque?

La Guardia de Fronteras identificó al buque sospechoso de provocar la avería y más tarde envió a la zona una patrullera y un helicóptero, que retuvieron al buque tras constatar que navegaba con una de sus anclas sumergidas en el mar.

Según el comunicado de la Policía, la guardia fronteriza ordenó al buque que izara el ancla y se trasladara a un fondeadero en aguas territoriales finlandesas.

“Las autoridades finlandesas han incautado el buque en una operación conjunta. La investigación del caso se ha transferido de la Sección de la Guardia Costera del Golfo de Finlandia al Departamento de Policía de Helsinki”, señaló el comunicado policial.

Con información de EFE.