Perú declarará estado de emergencia por bloqueo de migrantes en frontera con Chile: ¿Qué pasó?

El presidente peruano, José Jerí, declarará un estado de emergencia que permitirá al Ejército tomar medidas contra las personas migrantes.

El presidente peruano, José Jerí, dijo que está impulsando los planes para declarar un estado de emergencia mientras los migrantes bloquean la frontera sur del país con Chile, desde donde los extranjeros indocumentados aparentemente están huyendo ante una amenaza de represión contra la migración.

“Nuestras fronteras deben ser respetadas”, dijo Jerí en una publicación de X el viernes.

Jerí agregó que las autoridades de inmigración y policía intensificarán los controles de identidad para garantizar la seguridad pública, una medida que sigue a las crecientes tensiones políticas a medida que los migrantes que salen de Chile hacia Perú generan temores de un éxodo más amplio.

Tras una reunión de gabinete celebrada este viernes, el canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que Perú y Chile conformarán de inmediato un Comité Binacional de Cooperación Migratoria, que iniciará sus trabajos este lunes, para abordar conjuntamente la situación migratoria en la frontera entre Tacna y Arica.

“Este es un primer paso hacia la declaración del estado de emergencia en todas las zonas fronterizas del Perú”, afirmó. “No tenemos las condiciones ni la capacidad para recibir a más migrantes. Nuestra capacidad está desbordada, por lo que el Perú aplicará estrictamente las leyes peruanas”.

El comité estará integrado por equipos de los Ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior de ambos países.

¿Por qué personas migrantes bloquean el cruce entre Perú y Chile?

Según el canal de televisión peruano Canal N, decenas de migrantes indocumentados bloquearon el viernes el cruce fronterizo Tacna-Arica entre Perú y Chile. El grupo exigió ingresar a Perú para continuar su viaje a sus países de origen, alegando que abandonaban Chile debido a las políticas migratorias cada vez más estrictas, informó el medio.

La interrupción creó largas demoras en el tráfico en ambos lados de la frontera.

Más temprano este viernes, el gobernador regional de Tacna, Luis Torres, dijo a RPP Noticias que había entre 70 y 80 venezolanos varados en el lado chileno de la frontera.

“Incluso han bloqueado la carretera: no dejan pasar ni coches, ni camiones, ni nada”, dijo Torres.

El principal candidato presidencial de Chile, el ultraconservador José Antonio Kast, visitó recientemente la zona fronteriza del país y advirtió a los migrantes indocumentados que se fueran o se enfrentarían a la expulsión, lo que llevó a algunos a dirigirse al norte. El cambio llamó rápidamente la atención en Perú, donde Jerí anunció planes para un estado de emergencia, que permite a los militares asumir algunas funciones policiales y suspende ciertas libertades civiles, como el derecho de reunión.

Mientras Chile se prepara para una segunda vuelta el 14 de diciembre entre Kast y su rival comunista Jeannette Jara, las políticas migratorias del país han cobrado protagonismo. El presidente saliente Gabriel Boric, de izquierda, desplegó tropas a lo largo de la frontera norte en 2023, especialmente en la porosa y remota frontera con Bolivia, para intentar bloquear las entradas clandestinas.

Cerca de 337 mil personas migrantes indocumentadas se encontraban en Chile en 2023, según la última estimación de la agencia de migración del país. La mayor parte proviene de Venezuela.

Kast, hijo de inmigrantes alemanes, ha prometido la mayor represión migratoria en la historia del país, incluida la criminalización de la entrada irregular.

“La crisis migratoria continúa intensificándose en la frontera con Perú, y el presidente Boric aún no ha respondido”, publicó Kast en X la madrugada del viernes. “A los inmigrantes irregulares en Chile, les quedan 103 días para salir voluntariamente de nuestro país”.