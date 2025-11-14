Policía ‘mula’: Sentencian a Diego Bonillo, agente de migración que cruzaba droga para cárteles mexicanos

Diego Bonillo es uno de dos policías fronterizos que admitieron colaborar para el crimen organizado.

Un exagente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza fue sentenciado a 15 años de prisión después de que se declarara culpable de trabajar con cárteles mexicanos para llevar drogas a Estados Unidos, indicaron autoridades el jueves.

Diego Bonillo, de 30 años, se declaró culpable en julio de varios cargos, incluido el de asociación delictuosa para importar sustancias controladas como cocaína, metanfetamina y heroína.

Dentro de su acuerdo de culpabilidad, admitió haber utilizado su posición para autorizar el ingreso de autos cargados de drogas a Estados Unidos desde México sin inspección. Permitió la entrada al país de al menos 75 kilos de fentanilo, 11.7 kilos de metanfetamina y más de un kilo de heroína, informó la fiscalía federal en San Diego en un comunicado.

¿Cómo operaba el policía que ayudaba a cárteles mexicanos a cruzar droga a EU?

En documentos de sentencia, los fiscales indicaron que Bonillo utilizaba un teléfono secreto para alertar al grupo de narcotraficantes qué carriles supervisaría él en los cruces fronterizos de Tecate y Otay Mesa, de forma que pudiera asegurar que entraran sin inspección.

Los agentes determinaron que Bonillo formó parte del plan por lo menos desde octubre de 2023 y continuó hasta abril del año pasado, permitiendo la entrada sin inspección de al menos 15 vehículos, señalaron los fiscales.

Bonillo utilizó el dinero que le pagaron para hacer viajes al extranjero, comprar regalos de lujo, intentar adquirir propiedades en México y pasar tiempo en el Hong Kong Gentlemen’s Club en Tijuana, México, agregaron.

El 7 de noviembre fue sentenciado a 15 años en una prisión federal. Cabe recordar que Bonillo fue detenido en abril del año pasado, luego de que estuviera en un hotel de lujo en Las Vegas, en el marco de una pelea de boxeo para la que tenía entradas con valor de 2 mil dólares.

Además de Diego Bonillo, otro de los que se declararon culpables en julio pasado es el oficial Jesse Clark, quien está acusado por nueve delitos, por lo que enfrentaría una pena de hasta 10 años, con posibilidad de escalar a cadena perpetua, aunque se desconoce para qué cártel mexicano trabjaban.