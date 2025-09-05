Redada en planta de Hyundai: Detienen a más de 400 trabajadores latinos y surcoreanos en Georgia

En una redada sorpresa, agentes de migración detuvieron a más de 400 trabajadores de una planta de Hyundai en Georgia.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), indicó este viernes que aguarda la cifra de migrantes mexicanos detenidos el jueves en la redada en la planta de Hyundai en Georgia.

En un comunicado, la SRE informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI) realizó un operativo migratorio en Ellabell, Georgia, y dijo que “las autoridades han señalado que la determinación final de detenidos por nacionalidad continúa en proceso”.

Las comunidades inmigrantes surcoreanas e hispanas fueron las más afectadas por la redada sorpresa contra migrantes del jueves a una planta de Hyundai en Georgia, en la que fueron detenidos 475 trabajadores, hasta ahora la más grande durante la actual arremetida del Gobierno de Donald Trump contra la migración ilegal.

Este viernes la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) aumentó el número y precisó que “muchos de ellos” son ciudadanos surcoreanos.

Vídeos en las redes sociales muestran a trabajadores sorprendidos y otros corriendo y al parecer algunos se fueron a ocultar en ductos o en zonas boscosas vecinas, tras la irrupción en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America, cerca de Savannah.

La autoridad mexicana informó que funcionarios del Consulado “se desplazaron hoy al Centro de Detención de Folkston, quienes permanecerán en el lugar durante el fin de semana para realizar entrevistas, brindar atención consular y seguimiento individualizado de posibles connacionales detenidos”.

¿Qué sabemos de la redada sorpresa en una planta de Georgia?

La operación de control migratorio en la planta de baterías del “megasitio de Hyundai” en el condado de Bryan (Georgia) concluyó con la detención de personas migrantes en situación irregular, detalló la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Atlanta.

Videos en las redes sociales muestran a trabajadores sorprendidos y otros corriendo, y al parecer algunos se fueron a ocultar en ductos o en zonas boscosas vecinas, tras la irrupción en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America, cerca de Savannah, donde fabrican vehículos eléctricos.

La operación paralizó momentáneamente la construcción de la planta de baterías adyacente, que forma parte de una alianza entre Hyundai y LG Energy Solution.

La autoridades que participaron el allanamiento, dirigido por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de ICE y su división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), señalaron que entre los detenidos hay trabajadores indocumentados y una treintena de empleados surcoreanos que estaban en Estados Unidos por motivos laborales, de los cuales no se detalló si estaban en situación migratoria irregular.

La infraestructura para la producción de vehículos eléctricos continuó operativa, aunque se detuvo la nueva construcción de la planta de baterías.

En total, el complejo representa una inversión de 7.600 millones de dólares y emplea a más de mil personas. A pesar del operativo, Hyundai aseguró que su producción no fue afectada.

En la redada participaron también el FBI, la DEA y la Patrulla Estatal de Georgia.