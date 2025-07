¿Se podrá jugar UNO en casinos de Las Vegas? Esto respondió la compañía

Si ya te hacías apostando con tus +4 para ganar una fortuna, te tenemos noticias. En días recientes, se hizo viral la idea de que UNO, el clásico juego de cartas para chicos y grandes, comenzaría a formar parte de los casinos de Las Vegas como una nueva forma de apuesta.

¿Te imaginas jugar una mano por dinero y terminar ‘comiendo’ tres +2 seguidos?, ¿o que un cambio de sentido o color arruinen tu “jugada perfecta”?

La noticia empezó a circular en plataformas como TikTok y X, donde varios usuarios aseguraban que ciertos casinos “alternativos” de Las Vegas estaban implementando partidas de UNO como método de juego, incluso comparándolo con el póker o el blackjack.

Según estos rumores, se podía entrar con tu mazo, sentarte en una mesa y, si sabías jugar bien tus cartas, quizá hasta salir con unos cuantos dólares en el bolsillo. La gran expectativa de que esto fuera cierto inundó las redes sociales y emocionó a más de un fanático del UNO, aunque pronto quedarían decepcionados.

Desde el 18 de julio se podrá jugar UNO en el Palms Casino Hotel en Las Vegas. (Foto: Instagram 'UNO')

¿UNO se convierte en juego de apuestas? Esto sabemos

Todo comenzó cuando Mattel, la compañía detrás de UNO, anunció junto al Palms Casino Resort la apertura del primer UNO Social Club en Las Vegas, con un concepto simple y familiar: un espacio para jugar, divertirse y socializar, con el espíritu del clásico juego. Aunque la idea fue malinterpretada y todo terminó en confusión.

El domingo, la cuenta de DraftKings Casino, una empresa real de apuestas, publicó en X.

“ES OFICIAL. EL UNO SE AÑADE OFICIALMENTE COMO JUEGO DE MESA EN LOS CASINOS DE LAS VEGAS”.

Y así empezó el caos. Más de 3 millones de personas vieron el tuit, y no faltaron quienes empezaron a preguntar cuánto se podía apostar por una mano, si el +4 contaba como “apuesta agresiva” o si existía una versión VIP del juego.

UNO aclaró que abrirá un club social para el juego de cartas, pero sin apuestas de por medio. (Foto: Instagram 'UNO')

UNO no llega a los casinos, pero sí a la clubes sociales

Luego del furor que provocó este supuesto anuncio, no pasó mucho tiempo para que la cuenta oficial de UNO saliera a desmentir la noticia:

“Nos ha llegado el rumor de que habrá mesas de UNO en el casino de Las Vegas. Suena loco, ¿verdad? Odiamos ser portadores de malas noticias, pero el piso del casino aún no está listo para nosotros. Nos han dicho que, si bien cuentan con una seguridad estricta, no es lo suficientemente robusta para UNO en este momento. Esta no es una carta Reverse“, bromeó la compañía en su cuenta de Instagram.

La compañía aclaró que, por ahora, UNO seguirá siendo un juego de mesa para compartir con amigos. Nada de apuestas, nada de fichas. Solo diversión.

Sin embargo no todo son malas noticias. La empresa aprovechó para recordar el próximo lanzamiento del UNO Social Club en Las Vegas, donde Mattel celebrará la apertura del club con un concurso de TikTok.

El ganador y un acompañante serán invitados a alojarse en el hotel y jugar en la suite UNO del 18 al 20 de julio.

Adelantó que este nuevo proyecto de entretenimiento también llegará a Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Atlanta y Austin.