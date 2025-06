Irán ‘aterra’ Tel Aviv: Bombardea hospital de Israel y deja decenas de heridos

Un misil iraní impactó en el principal hospital del sur de Israel el jueves 19 de junio (hora local) por la mañana, lo que causó “daños extensos” pero no dejó heridos graves, según el centro médico. Medios israelíes emitieron imágenes de ventanas destrozadas y una densa humareda negra.

Otro misil impactó en un edificio de gran altura y otros edificios residenciales en al menos dos puntos cerca de Tel Aviv. Al menos 40 personas resultaron heridas en los ataques, según el servicio de rescate Magen David Adom de Israel.

Israel respondió con ataques al reactor de agua pesada de Arak de Irán, su último ataque al extenso programa nuclear iraní, en el séptimo día de un conflicto que comenzó con una oleada sorpresa de ataques aéreos israelíes contra sitios militares, altos oficiales y científicos nucleares.

Así se vieron los bombardeos de Irán sobre Israel este jueves. (AP)

Así se reportó el impacto de Irán a un hospital de Israel

Una humareda negra se elevaba desde el Centro Médico Soroka en la ciudad sureña de Beersheba mientras los equipos de emergencia evacuaban a los pacientes.

Dos médicos dijeron a The Associated Press que el misil impactó casi inmediatamente después de que sonaran las sirenas antiaéreas, causando una fuerte explosión que se pudo escuchar desde una sala segura. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los medios.

El hospital dijo que el impacto principal fue en un antiguo edificio de cirugía que había sido evacuado en los últimos días. Después del ataque, el centro médico fue cerrado a todos los pacientes, excepto para casos que amenazaran la vida, dijo. Soroka cuenta con más de mil camas y presta servicios a aproximadamente un millón de residentes del sur de Israel.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó el ataque al hospital y prometió una respuesta. “Cobraremos el precio completo a los tiranos en Teherán”, afirmó.

Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra Israel, aunque la mayoría han sido derribados por las defensas antiaéreas de múltiples niveles de Israel, que detectan el fuego entrante y derriban misiles que se dirigen hacia centros de población e infraestructura crítica. Los funcionarios israelíes reconocen que no es perfecto.

Haim Bublil, un comandante de policía local, dijo a reporteros que varias personas sufrieron lesiones leves en el ataque. Dijo que había un incendio en un edificio de seis pisos al que era difícil acceder, y que los rescatistas aún estaban buscando en varios edificios y trasladando a los pacientes a áreas más seguras del hospital.

Muchos hospitales en Israel activaron planes de emergencia la semana pasada, convirtiendo estacionamientos subterráneos en plantas de hospital y trasladando pacientes bajo tierra, especialmente aquellos conectados a respiradores o que son difíciles de mover rápidamente.