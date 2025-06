Sheinbaum advierte a Eric Trump sobre ‘aniquilación’ de México: ‘Defenderemos a mexicanos’

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las ‘amenazas’ de Eric Trump contra México, pero se negó a abundar sobre el tema para no ‘arruinar’ la buena relación que, dijo, hay con su padre, Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones de uno de los hijos del mandatario estadounidense, Sheinbaum aseguró que no haría comentarios al respecto.

“Prefiero no entrar en esos comentarios y no quiero afectar ese buen momento después de esta llamada (con Donald Trump). Siempre vamos a defender a México y los mexicanos”, agregó la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 18 de junio.

En una breve mención con respecto al tema, Sheinbaum solo dijo que Eric Trump se había referido a la cercanía que hay entre México y Estados Unidos al decir que México sería “decapitado en tan solo cuatro segundos”.

Así fue la llamada entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum recién llegó de la cumbre del G-7 en Canadá, desde donde tuvo una llamada con su homólogo de EU, Donald Trump, luego de que se ‘frustró’ la reunión que ambos tenían prevista para la tarde del martes.

Sheinbaum calificó la conversación como “muy buena” y destacó que duró alrededor de 20 minutos en los que hablaron sobre mantener los acuerdos entre ambos países, relacionados con los temas comerciales, de seguridad y de migración.

“(Trump) Se disculpó por no haber estado, incluso me pidió que pasara a Washington de regreso a México, pero le dije que no podía porque hay muchas cosas en México”, contó Sheinbaum entre risas.

Donald Trump se retiró de la cumbre del G-7 en la tarde del lunes, antes de la reunión que tenía prevista con Claudia Sheinbaum y sus principales asesores. El argumento que dio el presidente de EU fueron las crecientes tensiones en Medio Oriente.

¿Qué dijo Eric Trump sobre México?

Las declaraciones de Eric Trump sobre las que no quiso hacer comentarios la presidenta Sheinbaum tienen que ver también con el conflicto entre Irán e Israel.

Como parte de una entrevista, el hijo de Donald Trump afirmó que Estados Unidos tardaría cuatro segundos en “decapitar a México” tras hacer la comparación con el conflicto en Medio Oriente.

“Si México, digamos, dispara misiles a Estados Unidos, sería decapitado en unos cuatro segundos”, dijo Eric Trump al precisar que su país no tardaría en responder ante cualquier tipo de ataque.

Dicho comentario del hijo de Trump ocurrió durante la presentación de un nuevo servicio de telefonía llamado Trump Mobile.

Los hijos del presidente de EU, Eric y Donald Trump Jr., dijeron que se trata de un servicio celular “nuevo y transformacional, diseñado para brindar conectividad de primer nivel”.

Esto representa un nuevo giro empresarial de la familia Trump, que se había enfocado en negocios inmobiliarios y de criptomonedas.

Eric es el tercer hijo de Donald Trump, originario de Nueva York. Se ha dedicado a los negocios familiares e incluso fue vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, así como de la campaña de su padre, de 2016 a 2020.