Adiós a Justin Trudeau: Mark Carney será nuevo primer ministro en Canadá

Mark Carney ganó la contienda para convertirse en el próximo primer ministro de Canadá, colocando al exbanquero central a cargo del país justo cuando la administración del presidente estadounidense Donald Trump amenaza su futuro económico.

El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra ganó la contienda para liderar el Partido Liberal de Canadá con el 85.9 por ciento de los votos. Se espera que la transferencia de poder de Justin Trudeau a Carney ocurra en los próximos días.

Carney, de 59 años, toma el mando en un momento en que la Casa Blanca está generando caos en la economía global —y con sus socios comerciales— con anuncios cada vez más caóticos sobre aranceles.

En un lapso de tres días la semana pasada, Trump impuso aranceles del 25% a la mayoría de los productos canadienses y mexicanos, luego prometió un retraso de un mes para aquellos que cumplan con el acuerdo comercial de América del Norte, y después amenazó con nuevos aranceles importantes contra la madera y los productos lácteos canadienses.

Howard Lutnick, secretario de comercio de EU, señaló el domingo que espera que los aranceles del 25 por ciento sobre las importaciones estadounidenses de acero y aluminio se implementen el 12 de marzo.

Canadá depende en gran medida del comercio con EU, y Trump ha expresado su deseo de utilizar “fuerza económica” para convertir a Canadá en el estado número 51.

Sus acciones han provocado una furia patriótica en la nación del norte, con consumidores boicoteando productos estadounidenses y exigiendo que los gobiernos busquen nuevos socios comerciales. Trudeau ha dicho que las amenazas de Trump contra la soberanía canadiense deben tomarse en serio.

“Hemos hecho de este el mejor país del mundo y ahora nuestros vecinos quieren tomarlo”, dijo Carney en un breve discurso antes de que se anunciaran los resultados el domingo. “De ninguna manera”.

¿Qué debilidades tiene Matt Carney? Falta de experiencia política

Durante toda la contienda por el liderazgo, Carney se presentó como un experimentado gestor de crisis que dirigió importantes bancos centrales en momentos cruciales: en Canadá, durante la crisis financiera global, y en el Reino Unido, durante su tumultuosa salida de la Unión Europea. Sin embargo, tiene poca experiencia como político y actualmente no ocupa un escaño en el Parlamento.

Carney, quien renunció a sus puestos como presidente de Brookfield Asset Management y Bloomberg para postularse para el liderazgo, ha prometido encontrar nuevos mercados para las exportaciones de Canadá y reducir las barreras comerciales internas.

También se ha comprometido a desechar los planes liberales de aumentar el impuesto a las ganancias de capital, eliminar el impuesto al carbono para consumidores y utilizar el poder del balance federal para invertir en proyectos clave.

Además, dijo que dividiría el presupuesto federal en dos: un presupuesto operativo que promete equilibrar y un presupuesto de gasto de capital que permitiría destinar decenas de miles de millones de dólares a inversiones en infraestructura que aumenten la productividad.

¿Cuándo serán las elecciones en Canadá?

Canadá debe celebrar elecciones antes de octubre, pero el estatus precario del Partido Liberal en el Parlamento, donde tiene menos del 50 por ciento de los escaños de la Cámara de los Comunes, sugiere que serán antes.

Carney debe decidir si sumerge al país en unas elecciones en primavera —dejándolo con un gobierno interino durante varias semanas, en medio de una posible guerra comercial— o si intenta obtener el apoyo de al menos un partido de oposición para gobernar durante un tiempo.

La renuncia de Trudeau, la candidatura de Carney y las amenazas de Trump han llevado a los liberales a una posición más competitiva en las encuestas de opinión pública, después de más de un año de rezagarse por un amplio margen respecto al Partido Conservador. Durante semanas, los conservadores han lanzado frecuentes anuncios de ataque contra Carney.

El líder conservador Pierre Poilievre ha acusado a Carney de ser opaco sobre sus promesas e intereses comerciales, pidiéndole que divulgue proactivamente sus activos financieros para revelar posibles conflictos de interés. Los conservadores también lo criticaron el mes pasado cuando intentó minimizar su participación en la decisión de Brookfield de trasladar su sede a Nueva York el año pasado. Carney todavía era presidente de Brookfield en ese momento.

Carney superó a sus rivales en la contienda por el liderazgo —la exministra de Finanzas Chrystia Freeland, la exlíder de la Cámara de Gobierno Karina Gould y el empresario Frank Baylis.

Freeland fue quien asestó el golpe fatal a la carrera política de Trudeau con una mordaz carta de renuncia en diciembre. Trudeau anunció tres semanas después que se retiraría.

Esto dijo Trudeau en lo que pudo ser su último discurso como primer ministro

En lo que pudo haber sido su último discurso político como primer ministro, Trudeau dijo a la multitud de liberales jubilosos reunidos en Ottawa que mantuvieran los “codos arriba” ante el “desafío existencial” planteado por EU.

“No se equivoquen, este es un momento que definirá a la nación”, dijo Trudeau. “La democracia no es algo garantizado. La libertad no es algo garantizado. Incluso Canadá no es algo garantizado”.

“Hemos hecho de este el mejor país del mundo y ahora nuestros vecinos quieren tomarlo”, dijo Carney en un breve discurso antes de que se anunciaran los resultados el domingo. “De ninguna manera”.