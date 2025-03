Aranceles de Trump pegan en la frontera: Negocios de México y EU se ven obligados a subir precios

Al entrar en vigor aranceles del 25 por ciento sobre las importaciones a Estados Unidos de México y Canadá a partir del martes, las empresas de propiedad hispana y las compañías que dependen del comercio transfronterizo ya están trasladando precios más altos a los consumidores y preparándose para reducir drásticamente las importaciones.

La perspectiva de una guerra comercial en América del Norte ya ha sumido a la economía global en el caos, con la confianza del consumidor en caída, la inflación empeorando y el sector automotriz y otros fabricantes nacionales preparándose para una desaceleración.

Trump desestimó las preocupaciones de que los aranceles son en gran parte pagados por los consumidores a través de precios más altos, afirmando: “Es un mito”.

Es posible que un dólar estadounidense más fuerte compense algunos de los costos, pero la mayoría de los modelos económicos muestran que los aranceles equivaldrán en la práctica a miles de millones de dólares en aumentos de impuestos a nivel nacional. A lo largo de la frontera, la realidad es que los precios ya estaban aumentando en anticipación al anuncio de Trump, y ahora se avecina una mayor interrupción.

Chamberlain Distributing representa a nueve empresas agrícolas mexicanas que envían alrededor de 5 millones de cajas de productos cada año a través de Nogales, Arizona, a clientes minoristas, mayoristas y de servicios de alimentos en todo Estados Unidos. Su propietario, Jaime Chamberlain, dijo que aumentará los precios a los clientes para todos los productos que importa, comenzando el martes.

Y si los importadores de registro carecen de los recursos para pagar estos precios más altos, Chamberlain dijo que no podrá apoyar a los agricultores por más de una o dos semanas. Tendrán que vender a pérdida, o no vender en absoluto. No todo se venderá en México, dijo. Los tomates, pimientos, pepinos, frijoles, calabazas y otras verduras perecederas se quedarán en los campos y en sus dos almacenes al otro lado de la frontera.

Él predice dilemas similares en toda la industria: las provisiones de productos que ingresan a Estados Unidos disminuirán y los precios aumentarán.

Desde enero, los minoristas se han estado preparando para el impacto en sus resultados tras los aranceles. Los restaurantes ya han acumulado productos no perecederos en anticipación de que los precios aumenten, dijo Raúl Luis, propietario de la Birrieria Chalio, un restaurante mexicano con sucursales en Los Ángeles y Fort Worth, Texas.

Pero Luis no puede hacer eso con la carne y la fruta que obtiene de proveedores en Canadá y México. Y con el catering de eventos, no puede ofrecer a los clientes un precio fijo porque no sabe cómo se verán las cosas en unos meses.

Sus restaurantes ya utilizan menús sin precios para que pueda reflejar inmediatamente los costos cambiantes sin imprimir nuevos. También está considerando reducir sus opciones de menú para evitar ingredientes más caros. Cerrar cualquiera de las ubicaciones está fuera de discusión, dijo.

“Tenemos que encontrar formas de ser más eficientes”, dijo Luis. “Aprendimos de la pandemia que tenemos que adaptarnos y hacer las cosas de manera diferente y la mayor parte de nuestra base de clientes entiende eso”.

Las pequeñas empresas son particularmente vulnerables, dijo Ramiro Cavazos, CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos.

“No tienen los ingresos operativos que tienen las empresas más grandes”, dijo Cavazos. “Las pequeñas empresas realmente estarían en la primera línea de tener que soportar esos costos y no tendrían más opción que trasladar esos costos a sus consumidores”.

El estado de Arizona se beneficia de 20 mil millones de dólares en comercio transfronterizo con México, una economía que ahora está bajo estrés, explicó Vanessa Nielsen, portavoz de la Comisión Arizona-México, que trabaja para fomentar una asociación colaborativa.

De hecho, los negocios en México ya han aumentado sus precios en anticipación a los aranceles de Trump, y “estos precios se trasladan en última instancia al consumidor”, dijo. “Las empresas quieren tener cierta certeza, así que los aumentan ahora por si acaso se imponen aranceles y ya están preparadas”.

Esa cadena de suministro ahora es vulnerable y las relaciones fronterizas se han visto tensadas, y los precios más altos son una preocupación particular para las personas que viven al sur de la frontera y vienen a Arizona a comprar comestibles, dijo. Los aranceles “tendrían un efecto debilitante en estas comunidades en la frontera que dependen de ese tráfico desde México y viceversa”.

Trump también aumentó el arancel mínimo sobre todas las importaciones de acero y aluminio a principios de este mes del 10 al 25 por ciento. Esto podría hacer que la vivienda sea más cara y perjudicar los ya bajos márgenes de beneficio de las pequeñas empresas, dijo George Carrillo, director general del Consejo Hispano de la Construcción.

Carrillo comentó que las empresas de construcción solo pueden acumular acero hasta cierto punto, dependiendo de los ingresos y el espacio que tienen. El temor es que los proyectos futuros se retrasen a medida que cambien los precios.

“Los negocios hispanos, típicamente subestiman el mercado porque están tratando de ser más competitivos que las empresas más grandes”, dijo Carrillo. “Ahora tienen una elección: ¿transmito esto al consumidor o lo asumo yo?”.